Din ce făcea bani Andrei Perneș, de la Mireasa? Se dădea om de afaceri, dar realitatea e alta

O tragedie rutieră a zguduit comunitatea din Cluj în dimineața zilei de miercuri, când Andrei Perneș, un tânăr de 29 de ani cunoscut publicului din emisiunea matrimonială Mireasa, și-a pierdut viața într-un accident auto. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 05:00, pe un drum din localitatea Bunești, județul Cluj.

Potrivit primelor informații, autoturismul condus de Andrei Perneș a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, impactul fiind fatal. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în curs de investigare, dar primele indicii sugerează că șoferul ar fi fost distras în momentul producerii impactului.

Din ce făcea bani Andrei Perneș

Andrei Perneș s-a făcut remarcat în sezonul 5 al emisiunii Mireasa, difuzată de Antena 1, devenind un personaj cunoscut în mediul online. Dincolo de aparițiile televizate, el se prezenta drept un antreprenor de succes, susținând că a fondat două afaceri în domeniul imobiliar și al construcțiilor.

Activitatea sa profesională era promovată intens pe rețelele de socializare, unde Perneș își descria parcursul în industria imobiliară cu entuziasm. Cu toate acestea, verificările oficiale arată că firmele promovate de el sub denumirile Per Imobiliare și Per Construct nu sunt înregistrate ca entități juridice active în România. În schimb, există două societăți asociate numelui său, Perneș Mil și Professional Abundance, însă acestea nu mai au activitate economică semnificativă, potrivit Fanatik.

Deși Andrei Perneș promova intens două afaceri sub denumirile Per Imobiliare și Per Construct, acestea nu figurează ca firme înregistrate oficial în România. În schimb, el deținea două societăți comerciale active în trecut: Perneș Mil SRL, specializată în tranzacții imobiliare și înregistrată în județul Sălaj, și Professional Abundance, o agenție imobiliară cu sediul în Sighetu Marmației. Prima a avut o cifră de afaceri de peste 280.000 de lei în primul an de activitate (2020), însă ulterior nu a mai generat venituri și, în 2023, a înregistrat pierderi de 1.200 de lei, conform sursei citate mai sus.

În ciuda imaginii sale de antreprenor de succes, datele financiare arată că firmele sale nu aveau o activitate prosperă în ultimii ani. Professional Abundance este inactivă fiscal, iar Perneș Mil SRL nu a mai avut încasări semnificative după primul an. Cu toate acestea, Andrei Perneș afișa un stil de viață luxos, conducând un autoturism premium și promovând constant pe rețelele sociale succesul său în domeniul imobiliar.

