Eleonora Dumitru, femeia care l-a însoțit pe Andrei Perneș la Mireasa, în lacrimi după moartea tânărului de 28 de ani: ”Am vorbit cu mama lui și...”

Decesul fulgerător al lui Andrei Perneș a adus multă suferință în sufletul celor care l-au cunoscut. Doamna Eleonora, cea care l-a însoțit pe tânăr în emisiunea Mireasa, este sfâșiată de durere. Aceasta a vorbit, cu ochii în lacrimi, despre momentul în care a aflat despre tragedie. Mai mult decât atât, ea a luat legătura și cu părinții fostului concurent al show-ului matrimonial.

Andrei Perneș a participat în sezonul 5 al emisiunii Mireasa, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai show-ului. Însoțitoarea sa în cadrul show-ului de la Antena 1 a fost Eleonora Dumitru. Acum, femeia este în stare de șoc și nu poate accepta că tânărul s-a stins din viață.

Eleonora Dumitru l-a însoțit pe Andrei Perneș în casa Mireasa și i-a fost precum o mamă. Femeia i-a oferit mereu sfaturi importante și l-a protejat așa cum a putut. Cei doi au creat o legătură strânsă pe parcursul emisiunii.

Astfel, vestea morții lui Andrei a căzut ca un trăsnet peste doamna Eleonora. Aceasta este în stare de șoc și a mărturisit, cu ochii în lacrimi, că simte o durere imensă. Mai mult decât atât, femeia a luat legătura și cu familia tânărului.

„De dimineață am vorbit cu mama lui, cu doamna Valeria, de atunci nu am mai insistat. Dacă pentru mine este așa mare durere, vă imaginați ce este pentru dânșii. Și nu… a fost un șoc, este un șoc pentru toată lumea, pentru mine, pentru familia mea, pentru că m-am atașat, a fost băiatul meu. Am încercat să-i dau sfaturile ca o mamă, lângă el. M-a căutat, am fost bine, am ținut legătura, dar șocul ăsta, la 28 de ani să ți se frângă aripile, visele, e prea tragic.

E o durere imensă pe care nu o poți exprima în cuvinte. Eu sper să-și găsească liniștea și bunul Dumnezeu să-l ia în cetatea de îngeri, să ne păzească de acolo de sus, mai ales pe familia lui că e prea mare durerea… la 28 de ani când ți-e viața înainte? În momentele asta ne dăm seama că viața este o clipă. Îți dorești și spui atâtea speranțe. Se stinge, e un fum, de dimineață plâng încontinuu”, a spus, printre lacrimi, doamna Eleonora, potrivit Spynews.ro.