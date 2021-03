Dinamo Bucureşti a întregit „careul de ași” al Cupei României, calificându-se în penultimul act al competiției după victoria cu 3-1 (2-0) obținută în deplasare cu Dunărea Călărași.

„Câinii” s-a impus prin golurile marcate de Paul Anton (min. 32, 44) şi Florin Bejan (min.62), în timp ce pentru divizionara secundă a punctat Marius Fotescu (min. 67), după o greșeală a portarului Mihai Eșanu, acesta recunâdu-și la finalul partidei vina.

„Am început din nou slab meciul, mă bucur că am reușit să nu primim gol în începutul meciului. Nu îmi găsesc vreo explicație, trebuie să lucrăm la psihic. Cupa este principalul nostru obiectiv, șanse la play-off nu mai sunt. Ne dorim, vedem pas cu pas. Ce o vrea Dumnezeu…. „Despre golul venit nu știu ce să zic. A fost o fază… am greșit, cred că am greșit”, a spus Mihai Eșanu, după victoria de la Călărași.

Astfel, Dinamo se alătură celorlalte trei echipe calificate deja în semifinalele Cupei României, Universitatea Craiova, Astra Giurgiu şi formaţia de ligă secundă ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Rezultate sferturi de finală Cupa României

Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova 0-1

„U” Cluj – Viitorul Pandurii Tg. Jiu 1-3

Petrolul Ploiești – Astra Giurgiu 0-3

Dunărea Călărași – Dinamo 1-3