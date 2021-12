Dinu Maxer a luat foc după ce Nuţu Cămătaru a spus că a fost cu Nicoleta Luciu, în timpul relaţiei cu el: “Mă întreb de ce tace”

Declarațiile făcute de Nuțu Cămătaru în cartea lui Codin Maticiuc l-au indignat complet pe Dinu Maxer, în ceea ce interlopul a spus despre Nicoleta Luciu.

Nuțu Cămătaru a divulgat că a avut o idilă amoroasă cu Nicoleta Luciu în timp ce aceasta se afla într-o relație serioasă cu Dinu Maxer. De asemenea, acesta a spus că fosta asistentă TV a fost și cu Sile, fratele acestuia.

„N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viața sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu(…) și multe altele. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, declara Nuțu Cămătaru în 2006.

Dinu Maxer a reacționat imediat, fiind extrem de curios de ce Nicoleta Luciu nu spune nimic în public despre aceste declarații.

„Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios însă și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace? Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște, a fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim, Nicoleta a avut familia ei, eu, pe a mea. Nu mai vorbim de mulți ani.”, a declarat Dinu Maxer, pentru Playtech.ro.