Dinu Maxer va petrece pentru prima oară singur Sărbătorile Pascale, fără cei doi copii și fără Deea, de care a anunțat că divorțează în urmă cu aproximativ o lună. Artistul va avea pe masă cam tot ce-i trebuie, inclusiv ouă roșii, pe care le-a vopsit cu băiatul și fiica sa, înainte ca aceștia să plece din localitate. CANCAN.ro are toate amănuntele.

Timp de 18 ani, Dinu Maxer a fost nedespărțit de Deea. Mergeau împreună peste tot, inclusiv la concerte, și păreau unul dintre cele mai închegate cupluri din show-bizz-ul autohton. Certurile și neînțelegerile le-au afectat însă dragostea ce și-o purtau, iar cei doi au ajuns la divorț.

Și, încă de acum o lună, de când s-a despărțit de Deea, viața sa s-a schimbat radical. Astfel, artistul va petrece pentru prima oară singur sărbătorile pascale, fără cei doi copii și fără cea care i-a fost soție.

„Sunt fără copii, ei au făcut Paștele cu mine, cel Catolic, acum o săptămână, la mama. Mi s-a părut firesc să-i las copiii Deei, să petreacă cu ea. S-au dus la fratele ei, lângă Corbeanca. E prima oară când sunt fără copii. Dar nu mi-e greu, dimpotrivă, acum sunt în perioada de acceptare”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.ro.

Cu cine va lua masa

Astfel că, rămas singur, Dinu Maxer și-a planificat programul din aceste zile astfel încât să fie înconjurat de alte persoane dragi lui, de prieteni și de rudele sale de sânge.

„O să merg să iau lumină, nu am mai fost de mulți ani. Nu voi rămâne însă să mănânc singur…Nu-mi place. Voi fi cu ai mei, cu prietenii”, a adăugat acesta.

A vopsit ouă cu copiii, ca să le spargă singur

Chiar si singur acasă, din frigidetul artistului nu vor lipsi produsele tradiționale. Nu le-a pregătit el, dar s-a asigurat că va avea tot ce-i va trebui, mai ales că cei doi copii se vor întoarce acasă, duminică seara. Deea și Dinu locuiesc în același bloc, dar fiecare are apartamentul său. Artistul a rămas cu fiul lui de 12 ani, iar Deea cu fetița.

„Acum se găsesc toate aceste produse tradiționale gata preparate. Am venit cu drob și sarmale de la mama. Am vopsit ieri ouă cu copiii. Am vopsit ouă ca să le sparg singur. Au ieșit până la urmă. Copiii vin mâine seară. Singur nu-mi vine să mănânc, o să le fac o fritpură când se întorc”, ne-a mai spus acesta.

Chiar dacă s-au separat, cei doi nu s-au despărțit însă și pe scenă. Ei vor continua să meargă la spectacolele pe care deja le-au antamat și vor rămâne tot împreună și-n afacerile pe care le au.

