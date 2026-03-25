Dispariția florăreselor din București: viața nevăzută din spatele tarabelor

De: Paul Hangerli 26/03/2026 | 00:30
Florăresele-un simbol vechi de sute de ani, sursa-arhiva Mediafax.ro

A fost o vreme în care Bucureștiul nu se trezea fără ele. La fiecare intersecție importantă, lângă piețe sau în fața spitalelor, florăresele își așezau gălețile cu apă și flori, ca niște mici insule de culoare într-un oraș grăbit. Astăzi, prezența lor este tot mai rară, iar meseria care odinioară se transmitea din mamă în fiică pare să se retragă, discret, din peisajul urban.

Noaptea florilor: viața nevăzută din spatele tarabelor

În anii de început ai capitalismului românesc, comerțul cu flori avea un ritm propriu, aproape ritualic, care începea când orașul dormea.

În Piața George Coșbuc, încă de la unu noaptea, începea o agitație greu de descris în cuvinte simple: voci, pași grăbiți, miros de frunze zdrobite și apă rece, mâini care răscoleau mormane de flori aduse din toate colțurile Europei.

Florăresele nu cumpărau doar marfă, ci își jucau șansa zilei la o adevărată bursă. Negociau, alegeau, calculau în minte cât pot pierde și cât ar putea câștiga, apoi plecau în grabă spre oraș, unde, până la șase dimineața, totul trebuia să fie deja pregătit.

Ziua lor începea când alții abia se trezeau și se termina târziu, după ore întregi petrecute în frig, în soare sau în vânt, lângă o tarabă improvizată, cu ochii la oameni și la trecerea timpului care, pentru flori, înseamnă ofilire.

Viața la tarabă: între speranță și pierdere

În spatele fiecărei tarabe era o poveste.

Maria, cunoscută de clienți drept „mama Elena”, vindea flori de la 15 ani, iar înaintea ei făcuseră același lucru mama și bunica. Pentru ea, meseria nu era o alegere, ci o continuitate.

Cumpăra marfă de milioane de lei vechi, fără să știe dacă o va vinde. Uneori rămânea cu jumătate din flori nevândute, alteori le pierdea pur și simplu pe drum, rupte sau ofilite.

Ziua era lungă, dar câștigul nu era niciodată sigur. „Trăim de azi pe mâine”, spuneau multe dintre ele, cu o sinceritate lipsită de dramatism, dar plină de oboseală.

Pe cealaltă parte a străzii, o altă florăreasă își apăra locul, ca pe un teritoriu personal. În această lume mică existau reguli nescrise, rivalități, dar și o solidaritate tăcută, născută din aceleași greutăți.

„Regina Florilor”: portretul unei lumi care nu mai există

Dintre toate poveștile, cea a Tanței, supranumită „Regina Florilor”, rămâne emblematică.

Ziua ei începea la două dimineața, într-un oraș încă adormit, în timp ce ea vorbea deja la telefon cu furnizori din Olanda sau Grecia, negocia transporturi și își organiza distribuția. Nu era doar o florăreasă, ci un adevărat antreprenor într-o lume care abia învăța ce înseamnă afacerea.

Avea depozit, avea rețea, avea clienți din toată țara. Camioane frigorifice traversau Europa pentru a-i aduce marfa, iar din București florile plecau mai departe, în alte orașe, în alte piețe, în alte mâini.

În spatele acestei imagini de succes se afla însă aceeași realitate fragilă: o piață imprevizibilă, costuri mari și o dependență totală de vânzare.

Tanța vorbea despre flori ca despre oameni. Știa ce se vinde, ce nu se vinde, cine cumpără și de ce. Spunea că bogații se tocmesc, iar cei săraci dau ultimii bani pe un buchet.

În ochii ei, meseria era mai mult decât comerț. Era o formă de viață, una care cerea sacrificii, dar oferea și o anumită libertate.

Protestul florăreselor din anul 2007, sursa-arhiva Mediafax.ro

Între tradiție și lege: momentul în care totul a început să se schimbe

Pe măsură ce orașul s-a modernizat, lumea florăreselor a început să fie privită altfel.

Autoritățile au vorbit despre ordine, despre estetică urbană, despre reguli. Tarabele improvizate au devenit „probleme”, iar soluția propusă a fost standardizarea: chioșcuri moderne, autorizații, taxe, reguli stricte.

Pentru multe florărese, aceste cerințe nu au însemnat progres, ci începutul sfârșitului.

Protestul din București, în care sute de florărese au ieșit în stradă, a fost un moment de ruptură. Nu cereau privilegii, ci dreptul de a continua o meserie pe care o știau din copilărie.

Răspunsul a fost birocratic. Lumea lor nu se mai potrivea cu orașul care se schimba.

Astăzi: între dispariție și înlocuire

În 2026, florăresele nu au dispărut complet, dar sunt din ce în ce mai puține.

Există un cadru legal, dar este strict și greu de accesat. Comerțul stradal a fost redus, tarabele au fost eliminate, iar multe dintre cele care vindeau de zeci de ani au dispărut din peisaj.

În locul lor au apărut alte forme de comerț.

Florării moderne, deschise de antreprenori tineri, cu design minimalist și buchete atent compuse, au schimbat estetica florilor în oraș. În marile supermarketuri, florile se găsesc acum la prețuri accesibile, ambalate și standardizate.

Florile nu au dispărut din București. Doar felul în care sunt vândute s-a schimbat. Poate că odată cu dispariția florăreselor, dispare și o pată de culoare în acest oraș gri, o mângâiere boemă și exotică. Odată cu ele, dispare și o lume în care o floare nu era doar un produs, ci o întâlnire, o vorbă, o poveste spusă în grabă, la marginea unei străzi din București.

