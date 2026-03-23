Povestea de viață a lui Gregorian Bivolaru: de la folclorul tranziției la dosare penale

Dacă România post-revoluționară ar fi avut un muzeu al personajelor imposibile, Gregorian Bivolaru ar fi stat în vitrina centrală, între profeți de carton, afaceriști mistici, vindecători improvizați și toată fauna tranziției care a înțeles, înaintea altora, că într-o societate dezorientată se poate vinde aproape orice: speranță, frondă, mântuire, erotism, conspirație și, la nevoie, chiar absolutul. Povestea lui este și despre o țară care, ieșită din comunism, a lăsat deschisă ușa pentru orice combinație de ezoterism, sexualitate, pseudo-știință și cult al personalității.

Libertatea a dat peste haos și s-a trezit cu MISA în sufragerie

Ca să înțelegi fenomenul Gregorian Bivolaru, trebuie să te întorci în România anilor ’90, adică în acel decor în care lumea tocmai scăpase de dictatură, dar nu apucase încă să se împrietenească cu discernământul. Totul părea nou, totul părea permis, totul avea un aer de improvizație națională. În acest peisaj au apărut televiziile care vindeau miracole, ziarele care vindeau apocalipse, afaceriștii care vindeau iluzii și guru care vindeau sens.

Aici intră în scenă Gregorian Bivolaru, fondatorul MISA, Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut, un nume atât de grandios încât părea inventat într-o noapte lungă de provincie metafizică. Bivolaru devenise deja o figură cunoscută în România postcomunistă, promovând yoga, tantra și o întreagă construcție doctrinară care amesteca spiritualitatea orientală cu idei personale, practici controversate și o retorică de guru total. De altfel, presa și autoritățile l-au urmărit de decenii, iar imaginea lui publică a fost una constant conflictuală, între adepți care îl vedeau drept ghid spiritual și critici care îl prezentau drept lider de cult.

Omul care a înțeles perfect ce lipsea României: o mitologie de consum

Fenomenul Bivolaru n-a explodat doar pentru că omul era insistent, carismatic sau suficient de excentric încât să fie memorabil. A explodat pentru că a venit într-un moment în care societatea românească era flămândă de tot ce nu fusese lăsată să guste înainte. Misticism? Da. Libertate sexuală? Da. Teorii paralele despre corp, energie, cosmos și salvare? Da. Sfaturi de viață care ocoleau și statul, și familia, și bunul-simț clasic? Cu atât mai bine.

În fond, Bivolaru oferea exact produsul perfect pentru tranziție: un amestec de revoltă împotriva normelor, promisiune de iluminare și senzația că intri într-un club special, unde ceilalți sunt adormiți, iar tu tocmai ai descoperit „adevărul”. Acest tip de mecanism apare și în relatările presei internaționale despre rețeaua MISA din ultimii ani, unde foști membri au descris un sistem de control psihologic, devoțiune față de lider și practici prezentate drept inițieri spirituale.

România în lotus, cu un ochi la Dumnezeu și altul la absurd

Presa anilor ’90 și 2000 e plină de scene care, citite azi, par scrise de un autor beat de realism magic. Se vorbea despre urinoterapie, despre ritualuri, despre tehnici sexuale prezentate ca forme de ascensiune, despre devoțiune totală față de „guru”, despre ruperea de familie, despre abandonarea vieții obișnuite în numele unei misiuni mai înalte. O parte din aceste acuzații veneau din reportaje de investigație, mărturii ale părinților și documente invocate din zona polițienească sau administrativă. O altă parte era contestată de MISA, care a susținut constant că este victima unei campanii de demonizare.

Dar aici e poate miezul cel mai tulburător al poveștii: chiar și atunci când unele relatări păreau exagerate, kitsch sau isterice, personajul central rămânea atât de neverosimil încât realitatea nu mai avea nevoie de multă împingere ca să alunece în grotesc. Bivolaru a funcționat ani la rând ca un magnet pentru toate fisurile sociale ale tranziției: nevoia de apartenență, refuzul autorității clasice, fascinația pentru mister, frustrările sexuale, revolta anti-sistem și acea veche vulnerabilitate românească în fața „inițiatului” care pretinde că știe el mai bine cum merg energiile universului.

Ce spuneau documentele, ce spuneau părinții, ce spunea mitologia MISA

În jurul MISA s-a adunat în timp un munte de documente, reportaje, mărturii și acuzații. În presa românească au circulat ani la rând fragmente atribuite unor rapoarte oficiale și plângeri ale familiilor care vorbeau despre înstrăinarea membrilor, abandonul vieții obișnuite și supunerea față de lider. În paralel, în spațiul public au existat și analize sau texte academice care au susținut că autoritățile și presa românească au construit adesea cazul MISA și în cheie de „panică morală” anti-sectă.

Asta face subiectul și mai greu de așezat simplist. Nu e suficient să spui „totul a fost isterie mediatică”, pentru că există condamnări, arestări și acuzații grave, inclusiv în dosare internaționale. Dar nici nu e suficient să repeți mecanic tot ce s-a scris în tabloide, pentru că unele dintre narațiunile despre MISA au fost alimentate și de reflexul românesc de a transforma orice devianță sau excentricitate în spectacol național. Ce rămâne, însă, constant, este faptul că Bivolaru a construit în jurul său o structură de tip guru-disciplol, iar exact acest tip de raport de putere este elementul care reapare și în anchetele recente din Franța.

De la folclorul tranziției la dosare penale foarte serioase

Multă vreme, în România, Bivolaru a fost tratat aproape ca un personaj de folclor toxic: ciudat, scandalos, neliniștitor, dar cumva absorbit de peisajul general al tranziției, unde oricum totul era posibil. Problema e că în timp povestea a depășit cu mult registrul de „guru excentric”. El a fost condamnat în România în 2013 pentru act sexual cu un minor, după ani de controverse juridice și fugă din țară.

Apoi a venit episodul francez, care a schimbat radical scara poveștii. În noiembrie 2023, autoritățile franceze au declanșat o operațiune amplă și l-au arestat pe Bivolaru, alături de alte persoane, într-o anchetă privind trafic de persoane, răpire, viol și abuz comis în cadrul unei structuri prezentate de procurori ca sectare. Potrivit procurorilor și presei internaționale, zeci de femei ar fi fost găsite în condiții de control și izolare, iar foști membri au vorbit despre manipulare și exploatare sexuală prezentate ca inițieri spirituale. MISA a negat acuzațiile și a invocat persecuția.

Din acel moment, personajul „pitoresc” al României anilor ’90 s-a reașezat într-o lumină mult mai sumbră. Nu mai vorbim doar despre un freak-show de tranziție, ci despre un caz pe care instituțiile europene îl tratează ca pe o anchetă severă privind abuzul și exploatarea.

Guru, sex, absolut și improvizație românească

Poate cea mai neliniștitoare parte a întregii povești este că Bivolaru a intuit perfect cum să combine două forțe care, în România post-1989, făceau ravagii: foamea de sens și foamea de eliberare. A pus peste ele jargon spiritual, a adăugat erotism ambalat în metafizică, a condimentat cu sentimentul de elită persecutată și a obținut formula ideală pentru adeziune fanatică.

În termeni mai puțin politicoși, a fost și este una dintre marile povești românești despre cum poți ambala dominația în ambalaj de mântuire. Exact aici se rupe filmul dintre adepți și critici. Pentru adepți, Bivolaru era și este un învățător persecutat pentru că spune adevăruri incomode. Pentru procurori, foști membri și o bună parte din presa de investigație, el apare ca liderul unui sistem construit pe control, obediență și exploatare.

Și totuși, cum a fost posibil?

Aici e întrebarea care merită pusă cu adevărat. Nu doar cine este Gregorian Bivolaru, ci cum a fost posibil ca un asemenea personaj să crească atât de mult, atât de vizibil și atât de mult timp. Răspunsul ține mai puțin de exotismul lui personal și mai mult de terenul pe care a căzut sămânța.

România post-revoluționară era o țară obosită, săracă, frustrată și, mai ales, derutată. Autoritatea clasică se prăbușise, dar nu fusese înlocuită cu instituții solide și cu reflexe critice sănătoase. În golul acela au înflorit profeții improvizați, afacerile-magie, terapiile miraculoase, conspirațiile și tot felul de sisteme alternative care promiteau control într-o lume fără reguli. Bivolaru n-a venit din altă planetă. A fost produsul perfect al acelei Românii.

Cu alte cuvinte, omul nu a apărut în ciuda tranziției, ci datorită ei.

Personajul perfect pentru galeria ciudățeniilor românești

Dacă îi pui alături pe profeții de televiziune, vindecătorii de garaj, finanțiștii de carton, liderii de sectă, inventatorii de terapii universale și predicatorii libertății absolute, Gregorian Bivolaru iese în față pentru că le conține, într-un fel, pe toate. Are paranoia, are erotismul ambalat ideologic, are cultul personalității, are conflictul cu statul, are armata de adepți, are vocația proceselor, are legenda persecuției și are acel tip special de neverosimil românesc în care grotescul și tragicul stau la aceeași masă.

De aceea, povestea lui nu trebuie tratată nici ca simplă glumă, nici ca simplă legendă urbană. E una dintre marile radiografii ale tranziției noastre: o țară care voia libertate și s-a trezit că, printre alte produse de export intern, a livrat și un guru postcomunist cu pretenții cosmice și dosare penale extrem de pământești.

Final de capitol? Nu chiar

Nici acum, după atâția ani, numele lui Gregorian Bivolaru nu stă liniștit în arhiva curiozităților de epocă. El revine periodic în presă, în documentare, în anchete și în dezbateri despre abuz, secte, control psihologic și vulnerabilitatea oamenilor în fața liderilor carismatici. Recent, cazul a fost readus în atenția publică și prin producții media care reiau mărturiile foștilor membri și amploarea rețelei asociate MISA.

Poate că asta e concluzia cea mai românească și cea mai amară: am râs ani de zile de un personaj care părea desprins dintr-o combinație de cenaclu paranormal, tabără de nudism și manual prost tradus de spiritualitate orientală, iar între timp realitatea s-a încăpățânat să ne arate că, dincolo de kitsch și caterincă, unele povești sunt mult mai întunecate decât păreau.

CITEȘTE ȘI: Când a venit Michael Jackson în România ni s-a părut că s-a deschis cerul. 1992, anul în care Bucureștiul a făcut cunoștință cu planeta pop

Pavel Coruț și „Partidul Vieții Sănătoase”. Autorul „Octogonului” a vrut să transforme conspirațiile în politică