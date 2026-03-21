Pavel Coruț și „Partidul Vieții Sănătoase”. Autorul „Octogonului” a vrut să transforme conspirațiile în politică

De: Paul Hangerli 22/03/2026 | 00:30
Pavel Coruț și Partidul Vieții Sănătoase, sursa- colaj CANCAN.RO

În anii ’90, când România bâjbâia între tranziție, sărăcie și o foame uriașă de explicații, Pavel Coruț a devenit un fenomen. Fost ofițer de contrainformații, autor de milioane de exemplare vândute și promotor al unor teorii care amestecau patriotismul cu misterul global, Coruț a făcut pasul care i-a surprins chiar și pe fani: în 1997 a lansat, la Craiova, Partidul Vieții Sănătoase, o construcție politică pe cât de ambițioasă, pe atât de controversată.

De la contraspionaj la best-seller-uri

Născut în 1949 și dispărut în 2021, Pavel Coruț a venit dintr-o zonă care fascina publicul: serviciile de informații ale armatei. După Revoluție, a exploatat perfect această aură.

A scris zeci de cărți, într-un ritm aproape industrial. Seria „Octogonul” a devenit rapid un fenomen editorial. Titluri precum „Quinta spartă” sau „Fulgerul albastru” circulau din mână în mână, într-o Românie în care oamenii voiau să creadă că cineva știe ce se întâmplă „în spate”.

Coruț a oferit exact asta: o lume în care serviciile secrete românești erau superioare, în care România ocupa un loc central în jocuri globale și în care realitatea era doar o suprafață subțire.

Mitul Coruț: profet și produs comercial

Succesul lui nu a fost doar literar, Pavel Coruț a devenit el însuși un personaj.

Pentru mulți cititori, Coruț era un adevărat inițiat. Cineva care „știe”. Cineva care îți explică de ce merg lucrurile prost și cine trage sforile.

Criticii au văzut altceva: un amestec de ficțiune, orgoliu național și teorii fără bază solidă, ambalate într-un stil accesibil și convingător.

Dar publicul nu căuta validare academică ci căuta sens. Iar Coruț livra exact asta. Sens, cu viteză și cu volum.

1997: momentul în care ficțiunea iese din carte

În 1997, la Craiova, Coruț decide că nu mai e suficient să scrie despre schimbarea lumii. Vrea să o organizeze, începând cu România în primul rând.

Așa apare Partidul Vieții Sănătoase (PVS). Nu râdeți! Numele este chiar exotic!

Doctrina? „De centru-sus”. O formulare care sună bine și spune puțin, dar creează impresia unei superiorități morale și intelectuale. Coruț susținea că ideologia sa nu se încadrează în tiparele clasice, considerate „invenții ale manipulatorilor”. Venea aproximativ de sus!

Programul partidului mergea mult mai departe decât retorica obișnuită. Se vorbea despre o societate sever organizată, cu disciplină aproape militară, despre o economie împărțită între stat și privat și despre refacerea demnității naționale.

Pe scurt: o Românie reorganizată după reguli ferme, într-o cheie care amintea, pentru unii, de trecut.

Partidul care te verifica înainte să te accepte

Intrarea în PVS nu era la liber. Nu intra așa oricine, nu era pentru oricui se năzărea! Exclusivismul era și el o tactică bine studiată.

Doritorii treceau printr-o perioadă de verificare de 2 până la 5 luni. Abia după această etapă, primeau carnetul de partid.

Mai mult, doctrina urma să fie publicată într-o carte. Membrii trebuiau să o citească și să o înțeleagă. Cine nu știa programul, nu avea ce căuta în partid.

Sună familiar? Exact.

Structura propusă aducea aminte de mecanisme bine cunoscute din alte epoci, cu accent pe control, selecție și loialitate.

Simboluri, imn și ambiții mari

PVS nu era numai o idee pe hârtie, partidul avea și o identitate clară.

Simbolul era o inimă roșie pe fond albastru, cu inițialele partidului în interior. Imnul ales, „Pui de lei”, transmitea un mesaj patriotic direct, fără subtilități.

Coruț susținea că partidul are deja celule în toată țara: de la București și Cluj până la Suceava, Constanța sau Gorj.

Turneele sale prin țară, inclusiv în Moldova, erau gândite ca teste de mobilizare. Întâlnirile cu simpatizanții nu erau simple discuții, ci evaluări ale capacității de organizare.

Între promisiuni și science-fiction politic

Discursul lui Coruț mergea dincolo de politică, el vorbea despre „recăpătarea avuției naționale”, despre un popor care trebuie să devină bogat „pe măsura inteligenței sale”, despre cursuri de succes organizate în 18 lecții, timp de 18 săptămâni.

În paralel, ideile din cărți migrau în discursul public: interesele marilor puteri, mistere ascunse în munții României, rolul special al țării în echilibrul global.

Pentru unii, era viziune. Pentru alții, scenariu.

Fenomenul Coruț: între succes real și exagerare

Un lucru rămâne incontestabil: Pavel Coruț a fost unul dintre primii autori români de best-seller după 1990. Zeci de volume, tiraje de milioane, o notorietate uriașă.

Într-o discuție cu elevi, mulți nu auziseră de Hesse sau Malraux. De Coruț auziseră. Unii îl și citiseră. Asta spune mult despre epoca aceea, iar privind în jurul nostru lucrurile nu s-au schimbat prea mult.

Coruț a devenit un simbol al anilor ’90: un amestec de informație, speculație și promisiune.

Final: între literatură, ideologie și ambiție

Lansarea Partidului Vieții Sănătoase a fost momentul în care Pavel Coruț a încercat să transforme capitalul de imagine în putere reală.

Nu a reușit să schimbe scena politică. A reușit totuși să lase în urmă o poveste care spune multe despre România de atunci: o societate în căutare de lideri, de explicații și de direcție. Ba mai mult, îl putem trece chiar la categoria lider inspirațional pentru viitori lideri politici.

Coruț a oferit toate acestea, în stilul său: direct, sigur pe sine și fără nuanțe.

Unii spun că a fost o voce necesară. Alții susțin că a fost o iluzie bine construită. Pentru toți, un fenomen care nu poate fi ignorat, iar cărțile sale sunt citite chiar și azi.

CITEȘTE ȘI: Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici

 Delta Dunării: între gheață și speranță. Douăzeci de ani de supraviețuire la capătul hărții

Iți recomandăm
Fratele lui Jador a dat din casă! Ce s-a întâmplat, de fapt, între artist și Oana Ciocan: „Au fost niște certuri”
Știri
Fratele lui Jador a dat din casă! Ce s-a întâmplat, de fapt, între artist și Oana Ciocan: „Au…
„Evaluatorii de fețe” – bărbații care dau note pentru frumusețe pe forumurile looksmaxxing
Știri
„Evaluatorii de fețe” – bărbații care dau note pentru frumusețe pe forumurile looksmaxxing
„Locul unde cămilele se tem să meargă”: 200 de schelete au fost descoperite într-un cimitir preistoric din deșertul Sahara
Mediafax
„Locul unde cămilele se tem să meargă”: 200 de schelete au fost descoperite...
Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026: „O perioadă de curățare și restart”
Gandul.ro
Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026:...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe fiecare nivel al navei. Cabina nu mai era. Era o gaură mare”
Adevarul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras...
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce...
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Mediafax
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin....
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Veste importantă pentru românii care folosesc bani cash. Ce reguli intră în vigoare de la 1 iulie 2027
Click.ro
Veste importantă pentru românii care folosesc bani cash. Ce reguli intră în vigoare de la...
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi 24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea...
Româncă spion pusă sub acuzare în Marea Britanie: a pătruns într-o bază de submarine
Digi24
Româncă spion pusă sub acuzare în Marea Britanie: a pătruns într-o bază de submarine
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Un patron român și-a urmărit angajații cu un body-cam. Ce a urmat l-a costat scump
go4it.ro
Un patron român și-a urmărit angajații cu un body-cam. Ce a urmat l-a costat scump
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026: „O perioadă de curățare și restart”
Gandul.ro
Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026: „O perioadă...
