Divorț neașteptat în lumea influencerilor! Au decis să își spună „Adio!”, după 8 ani de mariaj și patru copii

De: Irina Vlad 27/10/2025 | 19:55
După 8 ani de căsnicie, doi influenceri celebri au anunțat că divorțează. Tinerii au împreună patru copiii, iar relația lor părea să fie una perfectă. Comunitatea lor de pe rețelele de socializare este în stare de șoc. 

Katy Black și Cristian Cebotari și-au anunțat public divorțul. Cei doi influenceri au pozat aproape tot timpul în cuplul perfect, acesta fiind unul dintre motivele pentru care au reușit să își formeze o comunitate impresionantă pe rețelele de socializare. Au împreună patru copii, iar viața lor din mediul online părea fără cusur.

Katy Black și Cristian Cebotari divorțează după 8 ani de căsnicie

Surpriza cea mare a venit în urmă cu două zile, atunci când cei doi soți s-au asșezat la masă, au deschis o sticlă de vin și au închinat un pahar pentru viitorul lor… separat. Creatorii de conținut din Republica Moldova și-au luat prin surprindere fanii, anunțul despărțirii fiind urmărit de peste două milioane de urmăritori.

Katy Black și Cristian Cebotari divorțează după 8 ani de căsnicie/ sursă foto: Instagram

În ciuda faptului că nu vor mai forma un cuplu, Katy Black și Cristian Cebotari au mărturisit că vor rămâne în relații extrem de bune și că vor face tot ceea ce le stă în putere pentru ca cei patru băieți ai lor să nu simtă că ei nu mai formează un cuplu.

„Pentru cei care au făcut pamfleturi, cei care ați făcut parodii, ne-ați luat în derâdere, apropiați, alți colegi de breaslă, cei care și voi ați trecut prin divorțuri și știți cât de grea este această etapă emoțională, să nu te rupi, să treci cu brio, pentru că sunt copii, nu trebuie să sufere… Pentru că este lucru. Noi am fost sinceri în toți acești opt ani și am vrut să fim așa și în final.

Noi o să divorțăm. Este o decizie comună, luată într-un timp foarte lung, nu am decis asta de pe o zi pe alta. Vă rog să ne respectați alegerea. Ne dorim să ne susțineți în această perioadă. Nu este o etapă bună sau rea, este pur si simplu o altă etapă din viețile noastre. Vrem să fim prieteni în continuare, ne vom ocupa de copiii noștri, îi vom educa și le vom oferi un viitor strălucit”, au spus Cristian Cebotari și Katy Black pe rețelele de socializare.

