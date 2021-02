Divorțează sau nu Anamaria Prodan! Detaliile care au atras atenția internauților. „Probabil că unii nu suportă”

Scandalul dintre Anamaria Prodan și Gigi Becali și zvonurile legate de divorțul impresarei au fost în vizorul tuturor în ultima perioadă. Așa că internauții au fost atenți la detalii și au descoperit adevărul. Se pare că postările vedete i-au convins că nici nu se gândește să se despartă de soțul ei.

Recent, Gigi Becali a aruncat bomba. Acesta a declarat că relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este pe sfârșite și că urmează divorțul. Impresara a reacționat și imediat a izbucnit un scandal. A dezmințit spusele bărbatului și a declarat că nu o să se despartă niciodată de soțul său. (CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI TUNĂ ȘI FULGERĂ! CE DEZVĂLUIRI NOI A FĂCUT DESPRE ANAMARIA PRODAN)

Deși inițial au fost în dubii, acum internauții sunt convinși că nu se pune problema de un divorț. Ultimele postări de pe rețelele de socializarea ale vedetei i-au determinat să creadă varianta acesteia. Anamaria Prodan a postat o serie de fotografii în care apare alături de soțul său, iar cei doi par mai îndrăgostiți ca niciodată. Așa că internauții au fost convinși că nu se pune problema unui divorț și i-au luat apărarea impresarei.

„Am văzut și eu ce a apărut, dar nici nu am cum să comentez așa ceva. Nu se va întâmpla niciodată (n.r. – divorțul). El, în palatul lui, poate să spună ce vrea. Nici nu mai știu ce să inventeze, nu mai dorm de grija noastră. Sunt ciudoși că Laur este unul dintre cei mai buni antrenori care există, iar eu am reușit să mă impun într-o lume a bărbaților, a misoginismului. Probabil că unii nu suportă faptul că noi, familia Prodan-Reghecampf, nu avem nevoie nici de banii lor, nici de mila sau ajutorul lui Gigi Becali. Ne avem unul pe altul si este suficient”, a declarat Anamaria Prodan, pentru playsport.ro.

Anamaria Prodan, cuvinte grele la adresa lui Gigi Becali

Anamaria Prodan s-a arătat deranjată de afirmațiile făcute de Gigi Becali și a reacționat dur. Impresara a aruncat cuvinte grele la adresa acestuia și a ținut să lămurească situația. (VEZI ȘI: L-A DESPĂRȚIT SAU NU ANAMARIA PRODAN PE REGHE DE SOȚIA LUI? RĂSPUNSUL IMPRESAREI I-A LĂSAT PE TOȚI MASCĂ)

„Este penibil de la A la Z. E mic și la statură și la minte. De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Spune că m-am ridicat pe umerii lui, păi, el are umeri? Are 1,20 metri, pe scăunel, cu mâinile ridicate. Ce umeri are el? Are bust și cap ca să nu îi plouă în gât, că nu îl folosește. El se ia cu mine? A făcut școala pe scări. El nu poate să mai vorbească vreodată cu mine sau în fața mea. Să își aducă aminte cum se gudura pe lângă mine și să își aducă aminte cum mă ruga să vorbesc frumos despre el pe la televizor”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.