Divorțul a transformat-o! După lacrimi și ședințe la psiholog, o celebră cântăreață a făcut ravagii pe plajă cu noua siluetă: ”Mersul la sală m-a ajutat să-mi eliberez tristețea si furia”

Claudia Ghițulescu a fost la un pas să clacheze! După pierderea unei sarcini și un divorț fulger, la doar doi ani de la nuntă, artista s-a trezit cu viața făcută praf. A recunoscut că nu a putut trece singură peste traumele care au marcat-o și a cerut ajutor ca să își vindece rănile. Dar din toată durerea s-a născut o nouă versiune! Și-a găsit refugiul în sport, iar transformarea fizică este spectaculoasă. Cele mai recente poze de la plajă vorbesc de la sine – trup tonifiat, atitudine de învingătoare și dorința de a-și găsi un partener care să corespundă cerințelor!

Cântăreața de muzică populară Claudia Ghițulescu a trecut prin multe provocări în ultimii ani, dar spune că nu s-a dat bătută. A divorțat de fostul soț, după doar doi ani de căsnicie, iar ulterior a declarat că a regretat decizia de a căsători chiar a doua zi după nuntă! Pe lângă asta, în timpul mariajului, artista a trecut printr-o experiență extrem de dureroasă: a pierdut o sarcină! Acum recunoaște că a avut nevoie de mult timp și ajutor ca să-și revină.

”A fost o perioadă dificilă, dar și o lecție importantă. Mi-am luat puterea din mine, din credință, din prieteni adevărați, din familie și din lucrurile care îmi aduceau bucurie. Chiar am mers la psiholog, si de atunci am văzut cât de important este să ai în viață un psiholog cu care să discuți orice situație. Așa că îi mulțumesc Adrianei pentru ca m-a ajutat să-mi transform suferința în lecții. Mersul la sala m-a ajutat să-mi eliberez tristețea și furia. Nu am regrete, pentru că fiecare experiență m-a format și m-a învățat câteva ceva”, a declarat cântăreața pentru CANCAN.RO.

Claudia Ghițulescu este singură acum, dar își dorește o relație. Spune că este într-un moment de echilibru personal și că nu mai aleargă după perfecțiune, ci după autenticitate.

”Pe plan personal, sunt într-o etapă de echilibru. Nu caut perfecțiunea, ci autenticitatea. Învăț să am răbdare și să mă bucur de ce vine, fără să pun presiune. Așa că… mai degrabă savurez fiecare moment și las lucrurile să se așeze natural. „Perfect” nu există, dar îmi doresc un bărbat sincer, empatic, cu simțul umorului și matur emoțional. Cineva care să aibă stabilitate, dar și poftă de viață. Pentru mine, construirea unei familii înseamnă parteneriat real, respect reciproc și o dorință comună de a clădi ceva durabil și bineînțeles iubire si înțelegere”, susține cântăreața.

”Nu țin diete stricte, ci am ales un stil de viață sănătos”

Un lucru e clar: după divorț, Claudia Ghițulescu s-a reinventat! Silueta ei s-a transformat spectaculos cu ajutorul dietei și al sportului, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO cu ea pe plajă sunt dovada acestei schimbări vizibile. Artista ne-a mărturisit și ce eforturi a depus pentru a ajunge la forma fizică de astăzi, dar și cât de mult a contat echilibrul interior în acest proces.

”Am o dietă de slăbit mai mult pentru mine, pentru că mă simți mai bine în pielea mea, nu neapărat dintr-o presiune exterioară. A fost un mix de alimentație echilibrată, sport ușor și mai multă atenție la odihnă și stres. Nu cred în diete drastice, ci în alegeri conștiente și sustenabile. Încerc să mănânc cât mai natural. Există și varianta să nu mănânc o zi pe săptămână deloc și să fiu activă — chiar și o plimbare lungă poate face minuni. Rezultatele se văd, dar cel mai important e că fac în fiecare moment ce simt.

Fac sport regulat – exerciții fizice de 3-5 ori pe săptămână, evit zahărul rafinat și sucurile carbogazoase. Pentru mine, echilibrul înseamnă să-mi ascult corpul, să mănânc curat și să mă mișc constant. Nu țin diete stricte, ci am ales un stil de viață sănătos care să mă susțină zi de zi. Echilibrul înseamnă să-mi ascult corpul, să mănânc sanatos și să mă mișc constant. Nu țin diete stricte, ci am ales un stil de viață sănătos care să mă susțină zi de zi”, ne-a mai mărturisit artista.

