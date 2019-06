DJ Wanda, apariție incendiară la Cannes. Cum arată vedeta la 44 de ani

DJ Wanda a sărbătorit ziua de naștere a viitorului ei soț – Karl Katavich – printr-o mini-vacanță pe Riviera Franceză, la Cannes.

Pe plajele exclusiviste ale stațiunii milionarilor, vedeta a atras atenția tuturor etalându-și corpul de invidiat în costume de baie provocatoare și colorate.

“Karl a avut ziua de nastere weekendul trecut și am hotărât să celebrăm evenimentul printr-o mini-vacanță la Cannes. Ne-am dorit câteva zile de relaxare, să stăm la soare și să ne bucurăm de liniște. Tatuajele mele au starnit interes pe plaja, multi turisti sau localnici spunand ca le amintesc de Kat Von D, cea supranumita Regina Tatuajelor”, a declarat DJ Wanda.

Sesiunile de înot, alergare și orele petrecute în sala de sport, precum și alimentația vegana și-au pus frumos amprenta asupra fizicului lui DJ Wanda, care la vârsta de 44 de ani se poate lăuda cu un abdomen perfect sculptat.

“Se spune că atunci când ești bine pe interior acest lucru se reflectă și pe exterior. Este adevărat. Am 44 de ani și niciodată nu am arătat mai bine și nu m-am simtit mai bine. Este nevoie de mult sport, de multă voință și disciplină alimentară pentru a mă menține. Înot mult, fac exerciții de forță pentru definirea musculară, nu mănânc dulciuri și am un stil de alimentație vegan”, a mai spus DJ Wanda.

DJ Wanda și Karl s-au cunoscut vara trecută prin intermediul unui prieten comun. Karl este australian, însă locuiește la Londra de 17 ani, oraș unde a dezvoltat cu succes afaceri în domeniul imobiliar. Vedeta a fost cerută în căsătorie la finalul lunii Martie, pe plaja din Malibu, California, iar nunta urmează să aiba loc peste câteva luni, la Londra.