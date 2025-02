Doc și soția lui s-au despărțit după Survivor de la Pro TV. Motivul: A „atentat” la Bianca Patrichi

Doc și-a cam pus căsnicia la bătaie când a participat la Survivor. Artistul și soția lui s-au despărțit după competiția de la Pro TV. Motivul? Cântărețul a „atentat” la Bianca Patrichi, iar partenera lui de viață a avut mult de suferit după ce a aflat tot! Nu își poate scoate din cap imaginile!

Relația dintre DOC și partenera lui de viață, Anca Munteanu, a fost pusă la încercare după participarea artistului la Survivor 2023. Ea a făcut o dezvăluire emoționantă în cadrul emisiunii Power Couple, spunând că au fost despărțiți timp de șapte luni după revenirea cântărețului din competiție.

În timpul participării la Survivor, DOC a fost implicat în numeroase conflicte cu ceilalți concurenți, totul culminând cu un scandal de hărțuire sexuală. Bianca Patrichi l-a acuzat pe artist de comportament nepotrivit în cadrul unui joc pentru recompensă.

Este vorba despre o confruntare din ring, unde Bianca și Remus s-au luptat împotriva lui Dan Ursa și Alexandra Porkolab. La acel moment, DOC a avut un gest considerat ofensator față de coregrafă. Chiar dacă inițial părea o simplă reacție la competiție, Bianca a mărturisit ulterior că s-a simțit profund afectată de comportamentul artistului, izbucnind în lacrimi.

Ba chiar mai mult, coregrafa a susținut că DOC a avut atingeri nepotrivite asupra ei, ceea ce a determinat-o să ajungă la concluzia că nu au fost întâmplătoare. Ea și-a deschis sufletul într-o discuție cu Ștefania Stănilă și Mihai Zmărăndescu, susținând că imaginile surprinse de cameramanii emisiunii sunt mărturie pentru cele întâmplate. Deși secvențele nu au fost difuzate pe Pro TV, ele au fost disponibile pe platforma Voyo.

După revenirea de la Survivor, relația dintre DOC și Anca a avut de suferit. În cadrul unui moment de sinceritate la Power Couple, în timpul probei „Îmi pare rău”, artistul și-a cerut scuze pentru ceea ce a văzut soția lui în cadrul competiției.

„Îmi pare rău pentru ceea ce ai văzut la televizor, într-un alt reality show. Probabil, am părut nebun. Nu numai ție, ci întregii țări. Îmi pare foarte rău. Am dat impresia că poate am avut ceva cu fetele de acolo, dar îți jur pe ce am mai sfânt că toate imboldurile…”, a spus DOC.