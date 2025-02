Panică la Survivor România! Un concurent a fost la un pas de înec: „Am luptat”

Momente de panică la Survivor România! Un concurent a trecut prin clipe de coșmar în ultima ediție! A fost la un pas de înec și a povestit cum s-a simțit! Echipa de salvare a intervenit de urgență, după ce a cerut ajutorul. Iată cum s-a întâmplat totul!

Luni, 3 februarie, a început în forță mult așteptatul sezon al emisiunii Survivor România 2025, care a adus cu sine momentele electrizante și pline de suspans. Cei 20 de concurenți au fost aruncați direct în inima junglei din Republica Dominicană, unde au avut de înfruntat provocări extrem de dificile încă din prima clipă. Însă, debutul competiției a fost marcat de un incident dramatic, în care un concurent s-a aflat în pericol de înec.

Provocarea inițială a fost una extrem de solicitantă: concurenții au sărit din corabia care i-a transportat pe insula competiției și au avut de înotat până la mal. Dacă unii au trecut ușor prin acest prim test, alții au avut parte de dificultăți neașteptate.

Ema și Larisa nu au avut curajul să se arunce în apă. Cele două se temeau de distanța mare ce le stătea în față, iar Dorian Afro a avut de înfruntat o adevărată bătălie cu oboseala. La scurt timp după ce a început să înoate, el a resimțit o epuizare extremă, iar panică l-a curprins rapid. Concurentul a început să piardă treptat din forță și, într-un moment de disperare, a strigat după ajutor.

Intervenția echipei de salvare a fost rapidă și a reușit să-l aducă în siguranță la mal. Dorian a povestit cum a simțit că rămăsese fără forță. Competiția Survivor România 2025 nu este o competiție ușoară, iar concurenții trebuie să dea tot ce au mai bun pentru a duce probele la sfârșit.

„Am sărit din barcă, am început să înot, am luptat. La un moment dat am văzut că distanța este prea lungă și nu mai aveam forță în mână”, a mai povestit Dorian.