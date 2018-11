”Doctorașul” Biancăi Drăgușanu îl concurează pe Alibec: și-a luat McLaren cu numere roșii de Buzău!

”Doctorașul” Biancăi Drăgușanu a intrat în ”liga băieților de oraș”.(Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Tânărul afacerist Valentin Burada și-a luat un super-bolid cu care face ravagii pe străzile Capitalei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini unice cu McLaren-ul vestitului om de afaceri, care îl concurează pe… Denis Alibec.

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe Valentin Burada pe străzile din București, unde și-a scos la plimbare noua bijuterie pe patru roți. Cel care conduce renumita clinică estetică preferată de Bianca Drăgușanu a întors toate privirile cu McLaren-ul negru, cu numere roșii, de Buzău, pe care îl conduce și care este evaluat la aproximativ 150.000 de euro.

Prima oprire pe care a făcut-o Valentin a fost în zona Domenii, unde a zăbovit câteva minute. După puțin timp, omul de afaceri a revenit la "OZN-ul" pe patru roți pe care l-a cumpărat de curând și, după ce a pus pe scaunul din dreapta o pungă de cadou, s-a urcat la volan și s-a îndreptat grăbit spre un imobil situat în zona Giulești, unde ar intenționa să își deschidă o nouă clinică.

Aroganță supremă, de ziua lui!

În urmă cu aproximativ un an, o persoană din anturajul tânărului afacerist i-a servit o aroganță de zile mari. Aceasta a închiriat spații publicitare video în centrul și nordul Bucureștiului și i-a transmis o urare cu subînțeles omului de afaceri. "La mulți ani, Valentin Burada! The world is (y)ours!", au fost mesajele care au rulat mai bine de 48 de ore pe respectivele panouri publicitare.

Valentin Burada, „palmares” impresionant

Pe lângă afacerile de succes pe care le administrează, Valentin Burada se mândreşte şi cu un palmares impresionant atunci când vine vorba de cuceriri mondene. Cunoscut ca unul dintre cei mai râvniţi burlaci, Valentin a făcut nenumărate „victime" printre frumuseţile showbiz-ului dâmboviţean, între ele numărându-se Ana Mocanu sau Larisa Bercea.

