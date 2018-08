Doctorul Monica Pop, semnal mare de alarmă: ”Nu le folosiți!” Ce a pățit prietena ei

Medicul Monica Pop, director al Spitalului de Oftalmologie din București, trage un semnal de alarmă asupra pericolelor la care se expun persoanele care folosesc picături pentru ochii obosiți.

Ea a dezvăluit, printr-o postare publică, faptul că acestea pot conduce la tahicardii, creșteri ale presiunii introculare, tensiune arterială, agitație, agravarea hipertiroidiana și crize cardiace.

”Nu folositi picaturi vasoconstrictoare oculare (care ochii), decat in foarte rare situatii, numai la recomandarea specialistului (desi eu nu am vazut pana acum vreuna recomandata de colegii mei oftalmologi)!

cele mai multe sunt de la prieteni, cunostinte, vecini sau chiar de la farmacie, inadmisibil in secolul 21!! Am vazut mereu doar reclame comerciale si nicidecum medicale, pe tv, expuse fara consultarea prealabila a medicilor oftalmologi. Folosirea picaturilor care ochiul poate avea urmari periculoase: tahicardie, extrasistole, sindrom de ochi uscat, cresterea presiunii intraoculare, cresterea tensiunii arteriale, agitatie, agravarea hipertiroidiei, a glaucomului crize cardiace etc.! Sunt picaturi cu puternic caracter comercial, fara nici un efect benefic asupra ochilor, dimpotriva, si cu prea multe efecte negative!

Sunt strict contraindicate in multe situatii: extrasistole, tahicardie, hipertensiune, glaucom, stari de agitatie, sindrom de ochi uscat (pe care il pot chiar genera), hipertiroidie, boli metabolice, conducatori auto etc. Efectul lor e de scurta durata (1-2 ore), dupa care „inrosirea” revine, chiar mai accentuat! CNA ar trebui sa accepte numai reclamele ne-nocive, oricat ar plati firmele cu distributii , de substante care fac mult mai mult rau decat bine!!!