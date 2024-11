Doi concurenți s-au logodit în secret, chiar în timpul filmărilor Asia Express. Abia acum s-a aflat!

Andrei Ursu și Vlad Condurache, foști concurenți ai emisiunii Asia Express – Drumul Zeilor, au surprins publicul cu vestea logodnei lor, petrecută în timpul unei vacanțe în Bali. Iată cum a dat acesta vestea!

După eliminarea lor din competiție, cei doi au ales să își prelungească șederea în Asia, explorând locuri inedite și departe de zonele turistice aglomerate. Alegerea destinației a fost semnificativă, având în vedere că Bali a devenit locul în care au decis să își ducă relația la următorul nivel.

Prezența lor la finala emisiunii, difuzată miercuri noapte, a fost o altă surpriză pentru telespectatori. Deși au fost eliminați în urmă cu două luni, Andrei și Vlad s-au aflat la linia de sosire pentru a-i întâmpina pe marii câștigători, Nicolai Tand și Sorin Brotnei. Motivul pentru care cei doi se aflau în Indonezia a devenit evident: vacanța prelungită le-a oferit ocazia să rămână aproape de echipa emisiunii și să fie invitați la festivitatea de premiere.

„Suntem în Bali de o lună. Am fost la plajă, am mâncat, am fost la sală, ne-am.. logodit!”, a dezvăluit Andrei Ursu în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Zeilor”.