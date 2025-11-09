Doi români, răniți într-un atac armat din Istanbul! Film de groază în Piața Taksim

Scene de groază în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat în Piața Taksim. Află mai multe detalii în articol!

Incidentul s-a petrecut noaptea trecută. Conaționalii se aflau în vizită în piața Taksim, atunci când atacul armat a început. Oana Țoiu, ministru român de externe, a făcut anunțul.

Doi români, răniți într-un atac armat din Istanbul

O echipă de salvare a intervenit la fața locului și a oferit asistență consulară. În urma unui atac armat cu un pistol, cei doi cetățeni români au fost răniți. Din fericire, aceștia au primit îngrijiri medicale de specialitate și se află în afara oricărui pericol.

Cei doi bărbați răniți erau parte dintr-un grup care participa la un eveniment cultural din capitala Turciei.

„Azi noapte, în piața Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia. Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol, au fost răniți uşor. Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență a româncei care îi însoțea, ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate. O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară şi suntem în contact cu autoritățile. Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a transmis Oana Țoiu, ministrul român de Externe.

CITEȘTE ȘI:

Tragedie în Teleorman! Mamă a trei copii, ucisă de soț în fața celui mai mic dintre ei. Bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori

Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut”