Acasă » Știri » Doi români, răniți într-un atac armat din Istanbul! Film de groază în Piața Taksim

Doi români, răniți într-un atac armat din Istanbul! Film de groază în Piața Taksim

De: Denisa Iordache 09/11/2025 | 13:30
Doi români, răniți într-un atac armat din Istanbul! Film de groază în Piața Taksim
Doi români, răniți într-un atac armat din Istanbul. Sursă: Hepta

Scene de groază în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat în Piața Taksim. Află mai multe detalii în articol! 

Incidentul s-a petrecut noaptea trecută. Conaționalii se aflau în vizită în piața Taksim, atunci când atacul armat a început. Oana Țoiu, ministru român de externe, a făcut anunțul.  

Doi români, răniți într-un atac armat din Istanbul

O echipă de salvare a intervenit la fața locului și a oferit asistență consulară. În urma unui atac armat cu un pistol, cei doi cetățeni români au fost răniți. Din fericire, aceștia au primit îngrijiri medicale de specialitate și se află în afara oricărui pericol. 

Cei doi bărbați răniți erau parte dintr-un grup care participa la un eveniment cultural din capitala Turciei. 

„Azi noapte, în piața Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia. Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol, au fost răniți uşor. Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență a româncei care îi însoțea, ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate. O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară şi suntem în contact cu autoritățile. Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, a transmis Oana Țoiu, ministrul român de Externe.

Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru acești nativi
Zodia care va da LOVITURA până la Crăciun. Mercur Retrograd are surprize pentru...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

CITEȘTE ȘI:

Tragedie în Teleorman! Mamă a trei copii, ucisă de soț în fața celui mai mic dintre ei. Bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori

Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut”

Tags:
Iți recomandăm
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus unui avocat
Știri
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus…
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Știri
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026. Noul an începe cu o minivacanță
Gandul.ro
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui 2026. Noul an începe cu o minivacanță
Gandul.ro
Angajații români vor avea mai multe ZILE LIBERE, la sfârșitul lui 2025 și începutul lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus ...
Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus unui avocat
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre ...
Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”
Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”
Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm”
Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm”
NEWS ALERT! Incendiu violent într-un apartament. Momentul în care pompierii intervin de urgență
NEWS ALERT! Incendiu violent într-un apartament. Momentul în care pompierii intervin de urgență
Astrele le binecuvântează! Semnele zodiacale care strălucesc prin pace și armonie în această perioadă
Astrele le binecuvântează! Semnele zodiacale care strălucesc prin pace și armonie în această perioadă
Vezi toate știrile
×