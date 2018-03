Doi tineri britanici, de 24 și 34 de ani, și-au pus capăt zilelor într-un mod cumplit. Ei s-au întâlnit într-o stație de tren, s-au îmbrățișat, iar ce a urmat întrece orice imaginație. Cei doi au așteptat o oră, apoi s-au aruncat în fața trenului, sub privirile îngrozite ale celorlalți pasageri. Potrivit autorităților locale, tinerii au murit pe loc.

Tragedoa a avut loc la stația de tren Doncaster, din Anglia. Melissa Wood și Christopher Linley s-au aruncat în fața trenului. Și-au pus capăt zilelor unul în brațele celuilalt. Tragedia a șocat întreaga Mare Britanie. Nimeni nu știe ce i-a determinat pe cei doi tineri să-și pună capăt zilelor. Martorii susțin că au văzut cuplul îmbrățișându-se în timp ce se arunca pe șine. Tragedia a avut loc marți seară (27 martie). Cu doar o oră înainte să se sinucidă, cei doi au cumpărat bilete de tren. Au făcut acest lucru pentru a putea trece de barierele de pe peron.

Ultima postare a tinerei

Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi tineri. Melissa Wood și Christopher Linley au murit pe loc, spun anchetatorii. În ultima sa postare pe Facebook, făcută în urmă cu un an, Melissa părea extrem de fericită.

„N-am mai fost atât de fericită în viața mea! Îmi iubesc casa și am lângă mine cel mai bun bărbat din lume”, a scris femeia, potrivit cotidianului britanic Daily Mail.

Familia Melissei nu îi înțelege gestul. Se pare că nimic nu anunța tragedia care avea să se întâmple. „Moartea ei a lăsat o prăpastie uriașă în inimile noastre”, au spus rudele tinerei de 27 de ani.

