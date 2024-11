Doina Teodoru avea iubit când l-a cunoscut pe Cătălin Scărlătescu! Cum au ajuns, de fapt, cei doi împreună: „Fiind iubita cuiva...”

De mai bine trei ani, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu trăiesc o poveste de dragoste. Aceștia se bucură de o relație frumoasă, iar de ceva timp sunt și logodiți, așa că în scurtă vreme ar putea urma și nunta. Recent, celebrul chef a făcut mai multe dezvăluiri despre începuturile relației cu actrița și a mărturisit că atunci când a cunoscut-o aceasta se afla într-o altă relație. Care a fost, de fapt, momentul în care scânteia iubirii s-a aprins între ei?

Deși de-a lungul timpului Doina Todoru și Cătălin Scărlătescu au fost destul de discreți și au preferat să nu ofere prea multe detalii din relația lor, acum celebrul chef a făcut unele dezvăluiri neașteptate. Acesta a vorbit despre primele întâlniri pe care le-a avut cu actrița și a mărturisit, printre altele, că ea se afla într-o altă relație atunci când s-au cunoscut. Cum a reușit totuși Cătălin Scărlătescu să o cucerească?

(CITEȘTE ȘI: De ce Cătălin Scărlătescu nu mai vrea să îi gătească Doinei Teodoru: „Și i-am zis nu mă mai deranja la…”)

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează un cuplu de mai bine de trei ani. Deși acum se bucură de o relație fericită și sănătoasă, puțini sunt cei care știu cum a început povestea de dragoste dintre ei. Recent, celebrul chef a mărturisit că prima întâlnire au avut-o în Vama Veche, dar la acea vreme Doina Teodoru era implicată într-o altă relație. Mai mult, și bucătarul era în tatonări cu o altă persoană, așa că atunci nu și-au acordat prea mare atenție.

Mai apoi, cei doi s-au întâlnit la o petrecere și au făcut atunci prima fotografie împreună. În acest moment începuseră să se remarce unul pe altul, însă a mai fost nevoie și de o a treia întâlnire. Ei bine, atunci Doina a fost cea care a făcut primul pas, s-a apropiat de Cătălin Scărlătescu și de atunci nu a mai plecat de lângă el.

„Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Doina, pe vremea aia, era cu fostul ei iubit. Eu eram cu…nu știu dacă pot să zic fosta. În momentul respectiv, eram singur. Am văzut-o și atât. Cineva mi-a zis: «Doina Teodoru, mare actriță». Am niște prieteni acolo, care au un restaurant, toată lumea m-a văzut acolo. Fiind iubita cuiva, pe cuvânt îți spun, nu m-am uitat în niciun fel, în nicio direcție.

După care ne-am întâlnit, la o petrecere, la cineva acasă și atunci am făcut eu poză cu ea. Prima poză. Nici în momentul ăla nu pot să spun că s-a întâmplat ceva. După care am fost la o onomastică și era Doina Teodoru acolo. Și s-a aplecat să-mi spună ceva la ureche și a rămas acolo”, a povestit Cătălin Scărlătescu, în cadrul podcat-ului realizat de Cătălin Măruță.