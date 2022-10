Doinița Oancea, despre debutul în actorie. Cum a ajuns să joace în telenovele: „Părinții mei nu au fost încântați de idee”

Doinița Oancea (39 de ani) este una dintre cele mai iubite actrițe din România. A jucat de-a lungul timpului în telenovele consacrate, care i-au adus lipici la publici, datorită personajelor pe care le-a interpretat. Acum, Doinița a vorbit despre debutul în actorie și despre cum s-au împotrivit părinții ei în legătura cu cariera pe care voia să o urmeze.

Doinița Oancea a reușit să se facă remarcată datorită talentului ei actoricesc. A jucat în telenovele care au scris istorie, printre care, „Inimă de Țigan”, „Regina”, „State de România”, „Moștenirea” etc., acolo unde a reușit să dea viață unor personaje care au consacrat-o și pentru care, publicul o iubea. Nu a urmat cursuri în domeniu și nici nu și-a imaginat că va ajunge să aibă o carieră în acest domeniu, însă, destinul a avut alte planuri pentru ea. Acum, Doinița a declarat cum au reacționat părinții la aflarea veștii că a luat un casting.

„Părinții mei, inițial, nu au fost deloc încântați de idee. După prima zi de casting, le-am zis că s-ar putea să mă mai cheme la probe și îmi aduc aminte foarte clar de reacția mamei: «Hai, termină cu prostiile! Ai fluturi în cap». Tati o susținea și el, logic. (râde)

Eu mă angajasem deja la o companie de construcții și prima zi de casting a coincis cu prima zi de job. Iar mama – pentru care stabilitatea e literă de lege – îmi spunea că am găsit un job bine plătit care îmi poate oferi stabilitate și că ar fi bine să mă țin de el”, a declarat Doinița Oancea în exclusivitate pentru Viva.

(CITEȘTE ȘI: Anii au trecut, dar “Inima de țigan” a rămas pentru Doinița Oancea și Denis Ștefan: “Nu ne-am așteptat să fie un fenomen!”)

Nu a visat la o carieră în actorie

Chiar dacă s-a pregătit pentru un alt domeniu, Doinița Oancea a reușit să facă performanțe considerabile în actorie. Nici ea nu și-a imaginat vreodată că va ajunge să aibă acel succes la care mulți doar visează.

Tot în cadrul interviului, actrița a povestit cum i-a șocat pe părinți când le-a spus despre faptul că trecuse probele și că a fost acceptată la master cu bursă întreagă, chiar în aceeași zi.

„În momentul ăla, am decis că, dacă voi mai fi chemată la probe, nu le voi spune. Și așa am și făcut. Au aflat abia în ziua în care am semnat contractul. (râde) Am venit acasă cu trei vești în aceeași zi: 1. Că am semnat contractul și că voi juca în serial; 2. Că mi-am înaintat preavizul (după doar două luni, pentru că urma să începem repetițiile și filmările); 3. Că am fost acceptată la Master cu bursă întreagă – tot la Budapesta – și că nu mă voi duce. I-am șocat 300%” , a mai declarat aceasta, potrivit sursei menționate anterior.