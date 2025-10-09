Doliu în Armata Română! A murit plutonierul Marian Ciobanu

Tragedie fără margini la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. S-a stins din viață plutonierul Marian Ciobanu, cel care a îndeplinit cu profesionalism și respect, toate toate sarcinile de serviciu timp de aproape trei decenii.

Anunțul trist a fost făcut public în mediul online, în urmă cu puțin timp, de reprezentanții Academiei. Marian Ciobanu a lăsat un gol imens și multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut, iar foștii săi colegi au postat un mesaj pe Facebook, unde își exprimă regretul cu privire la trecerea sa în neființă.

A murit Marian Ciobanu

Moartea fulgerătoare a lui Marian Ciobanu a picat ca un trăsnet atât pentru familie, cât și pentru apropiați. Acum membrii familiei se pregătesc pentru înmormântare.

„Personalul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu îşi exprimă profundul regret la trecerea la cele veșnice a domnului Plt.adj.(rz) Marian Ciobanu, cel care timp de 26 de ani şi-a desfăşurat activitatea în instituţia noastră, îndeplinindu-și sarcinile de serviciu cu profesionalism și respect față de cei cu care a relaționat. Prieten, coleg și bun camarad, s-a stins din viață mult prea devreme, lăsând în urmă o familie greu încercată și îndurerată. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul transmis de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, pe Facebook.

Cei care îl cunoșteau pe Marian Ciobanu au transmis condoleanțe familiei îndurerate.

„Condoleanțe familiei, am fost colegi de școală Militară și de pluton!/ Dumnezeu sa îl odihnească pe dragul meu coleg, suflet bun și cald/ Dumnezeu să-l odihnească, sincere condoleanțe familiei îndurerată și tuturor celor care de-a lungul carierei i-au fost aproape!/ Am fost colegi o perioada. Dumnezeu să-l ierte”, sunt doar câteva dintre mesajele scrise de oameni în mediul online.

