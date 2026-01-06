Acasă » Altceva Podcast » Doliu în lumea filmului! A murit ”actorul națiunii”

Doliu în lumea filmului! A murit ”actorul națiunii”

De: Irina Vlad 06/01/2026 | 11:02
Doliu în lumea filmului! A murit ”actorul națiunii”
Actorul Ahn Sung Ki a încetat din viață la vârsta de 74 de ani/ sursă foto: Profimedia

Este doliu în cinematografia internațională! Actorul Ahn Sung-ki, supranumit ”actorul națiunii”, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. În urmă cu o săptămână, legendarul sud-coreean a ajuns în stare gravă la spital, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit brusc.

Industria divertismentului sud-coreean este în doliu, după ce actorul Ahn Sung-ki s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Potrivit presei locale, în anul 2022, Ahn Sung-ki ar fi fost diagnosticat și tratat de o formă de cancer la sânge. Deși a fost declarat vindecat în anul următor, boala a reapărut ulterior în timpul perioadei de monitorizare. Pe 31 decembrie 2025, actorul a fost internat în spital după o deteriorare bruscă a stării sale de sănătate.

Doliu în cinematografia internațională

Din păcate, luni, 5 ianuarie 2025, Ahn Sung-ki, „actorul națiunii”, a încetat din viață. Pierderea actorului a fost anunțată public de către reprezentanții agenției sale de management, însă fără detalii despre cauza decesului.

Ahn Sung-Ki/ sursă foto: Profimedia
Ahn Sung-Ki/ sursă foto: Profimedia

„Actorul Ahn Sung-ki a încetat din viață la ora 09:00 dimineața, pe data de 5 ianuarie 2026, la vârsta de 74 de ani. Cu un profund simț al datoriei față de meseria sa și o sinceritate neclintită, Ahn Sung-ki a însoțit istoria culturii populare coreene. Interpretările sale au fost întodeauna orientate către oameni și viața însăși, iar prin nenumărate proiecte, el a oferit o rezonanță profundă și alinare de-a lungul epocilor și generațiilor.

Prețuia demintatea și responsabilitatea ca ființă umană. Artist Company este profund îndurerată. Ne rugăm pentru odihna sufletului celui decedat și transmitem sincere condolenațe familiei îndoliate. Opera și spiritul actorului Ahn Sung-ki vor rămâne cu noi pentru mult timpși vor fi amintite de mulți”, a fost mesajul transmis de agenția actorului de management.

Ahn Sung-ki și-a început cariera în industria cinematografică ca actor copil în filmul din 1957 The Twilight Train. De-a lungul carierei sale de zeci de ani, a apărut în peste 170 de filme. Este cunoscut pentru rolurile sale din Whale Hunting (1984), Deep Blue Night (1985), Chil-su and Man-su (1988), Gagman (1988), White Badge (1992), Two Cops (1993), The Taebaek Mountains (1994), Silmido (2003) și Radio Star (2006).

