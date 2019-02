Doliu în lumea fotbalului! Un jucător din Prahova a murit la doar 26 de ani

Un judecător de fotbal de doar 26 de ani din Prahova, Mihai Vlad, a murit. Fotbalistul, care a jucat la Intersport Filipeşti, devenită Viitorul Ariceştii Rahtivani, sau Prahova Tinosu, s-a stins din viață din cauza unei boli incurabile.

Vestea șocantă a fost dată de foștii colefi de la Intersport, potrivit ziarulprahova.

Mihai Vlad începuse să nu se simtă bine, iar într-un final a făcut niște analize mai amănunțite, în urma cărora a aflat rezultatele înrgijorătoare. După doar câteva luni, boala l-a răpus.

Jurnalista Miriam Eugenia Soare s-a stins din viață

Jurnalista Miriam Eugenia Soare a încetat din viață, tot din cauza unei necruțătoare. Anunțul a fost făcut chiar pe pagina de Facebook a acesteia. Un mesaj postum, de altfel, scris chiar de jurnalistă. „Am plecat. Am facut-o aseara, in liniste. Nu stiu cum va fi lumea fara mine . Si nu voi sti niciodata . Dar drumul meu a fost pana aici . Va las in urma pe toti, prieteni, cunostinte, mai putin prieteni sau dusmani . Fiecare ati fost in viata mea cu un scop. Si celor mai multi, va multumesc pentru asta . Am fost in viata multora dintre voi . Si imi place sa cred ca tot cu un scop. Si voua va multumesc pentru ca m-ati primit . Am trait intens, cat pentru o suta de vieti. Si as mai fi trait tot atâtea !”, se arată în mesaj.