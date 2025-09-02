DOLIU în lumea fotbalului! Un portar în vârstă de doar 33 de ani a murit, pe teren, în timpul unui meci

Lumea fotbalului este în doliu, după ce un portar celebru s-a stins din viață la vârsta de 33 de ani în timpul unui meci. Sportivul s-a prăbușit brusc la pământ, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el.

Tragedia s-a petrecut duminică, 31 august 2025, chiar în timpul unui meci amical între echipele CF Montija și CF Zuazo. Daniel Gomes, portarul de origine spaniolă și în vârstă de 33 de ani s-a prăbușit la pământ în ultimele minute din meci.

Doliu în fotbal

Daniel Gomes s-a prăbușit la pământ chiar în ultimele minute din meci, după ce primise un gol și trimisese mingea înapoi pe teren la colegii săi. Aceștia s-au îndreptat rapid spre portar și au făcut tot posibilul pentru a avea grijă de el până la intervenția cadrelor medicale. Medicii au ajuns rapid pe teren și au făcut tot posibilul să îi salveze viața sportivului, dar din păcate inima lui Gomes a cedat în timp ce acesta era transportat la spital.

Ulterior, trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la medicină legală pentru autopsie. Medicii legiști au constat că moartea lui Daniel Gomes Vila a fost cauzată de un infarct pe care acesta l-a suferit.

După această tragedie cumplită, colegii de la CF Montija au transmis un mesaj emoționant în memoria colegului lor.

„Dani. Portar, coechipier și prieten al Montija. Consiliul de administrație și fiecare dintre coechipierii noștri doresc să ofere tot sprijinul și cele mai sincere condoleanțe familiei, celor dragi și prietenilor lui Daniel în aceste momente dificile. Mereu în inima Montija, Dani, odihnește-te în pace”, a transmis echipa CF Montija pe pagina oficială.

