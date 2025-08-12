Doliu în lumea medicală! A murit neurochirurgul Mihai Cristian Nuță

Doliu în lumea medicală din România! Neurochirurgul Mihai Cristian Nuță, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, s-a stins din viață la 66 de ani. Medicul a lăsat multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. A fost un profesionist dedicat muncii sale.

Personalul medical de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara este în doliu, după decesul neurochirurgului Mihai Cristian Nuță. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca fiind un medic valoros. Și-a dedicat întreaga existență acestei profesii și a salvat o mulțime de vieți, lăsând în urmă o moștenire importantă pentru generațiile viitoare. Apropiații sunt sfâșiați de durere.

Neurochirurgul Mihai Cristian Nuță a lăsat în urmă multă durere

De-a lungul carierei sale, mii de pacienți i-au trecut pragul neurochirurgului Mihai Cristian Nuță, iar el s-a luptat să îi ajute. Avea și un crez medical pe care colegii nu îl pot uita: „A vindeca, a alina, a consola întotdeauna”.

S-a bazat pe acele cuvinte până la final, reușind să atragă apreciere atât din partea pacienților, cât și a personalului medical de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara. Reprezentanții unității medicale au fost cei care au făcut anunțul trist prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook.

„Plecarea sa lasă un gol imens în inimile noastre și în comunitate medicală. De-a lungul unei cariere dedicate salv ării de vieți, Dr. Mihai Cristian Nuță s-a remarcat prin profesionalism, dăruire și respect față de pacienți și colegi. Contribuția sa la dezvoltarea neurochirurgiei timișorene rămâne o moștenire valoroasă pentru generațiile următoare. În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată și către toți cei care l-au cunoscut și i-au apreciat munca și caracterul. ‘A vindeca, a alina, a consola întotdeauna’ – acest crez medical l-a purtat cu demnitate și dăruire până la final. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a fost mesajul transmis de reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Moartea sa a adus multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut. Reacțiile de tristețe nu au întârziat să apară. Sute de oameni și-au exprimat regretul față de decesul medicului Mihai Cristian Nuță.

