Doliu în lumea muzicii! A murit Roberta Flack, vocea hitului ”Killing me softly with his song”

Este zi de doliu în lumea muzicii. Roberta Flack, artista care a emoționat generații întregi cu melodia „Killing Me Softly with His Song”, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Vestea tristă a îndurerat fanii din întreaga lume, iar moștenirea muzicală pe care a lăsat-o va rămâne un simbol al talentului său excepțional.

Vestea tristă a decesului a fost făcută publică de către impresarul celebrei artiste. Acesta a transmis un mesaj emoționant în memoria cântăreței și a precizat că aceasta s-a stins din viață liniștită, cu sufletul împăcat și înconjurată de cei tragi.

„Avem inimile frânte pentru că glorioasa Roberta Flack a murit în această dimineață, 24 februarie 2025. A murit liniștită, înconjurată de familia ei. Roberta a depășit limite și recorduri. Ea a fost, de asemenea, un profesor mândru”, este mesajul transmis de impresarul regretatei artiste.

Roberta Flack, carieră impresionantă

Roberta Flack a fost una dintre cele mai mari artiste ale genurilor soul, jazz și R&B, cariera sa strălucind puternic în anii ’70. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără hit-ul „Killing Me Softly with His Song”, „The First Time Ever I Saw Your Face” și „Feel Like Makin’ Love”, melodii care au cucerit publicul și au rămas în istoria muzicii.

Încă de la o vârstă fragedă, Roberta a fost pasionată de muzică, învățând să cânte la pian și devenind una dintre cele mai tinere studente la Universitatea Howard, unde a primit o bursă la doar 15 ani. Inițial, visul său era să devină pianistă, însă destinul a condus-o spre o carieră strălucită în muzica soul și jazz.

Descoperită în timp ce cânta în cluburi din Washington, talentul său a fost recunoscut rapid, iar semnarea unui contract cu Atlantic Records i-a schimbat definitiv viața.

„Killing Me Softly with His Song”, hit-ul care a făcut istorie

Melodia „Killing Me Softly with His Song”, lansată în 1973, a devenit rapid un hit internațional și i-a adus Robertei Flack două premii Grammy. Povestea piesei este una specială: scrisă inițial de Charles Fox și Norman Gimbel, bazată pe o poezie a lui Lori Lieberman, melodia a fost înregistrată pentru prima dată de Lieberman, însă fără succes.

Roberta Flack a descoperit piesa întâmplător, în timpul unui zbor, și a simțit că interpretarea sa ar putea transforma melodia într-un succes. Ei bine, a avut dreptate, căci în doar cinci săptămâni de la lansare, „Killing Me Softly with His Song” a urcat pe primul loc în Billboard Hot 100, devenind una dintre cele mai iubite melodii ale tuturor timpurilor.

De-a lungul anilor, numeroși artiști au reinterpretat acest cântec, dar versiunea Robertei Flack rămâne cea mai iconică.

