Doliu în lumea muzicii! Alan White a încetat din viață

Este doliu în lumea muzicii! Alan White, toboşarul trupei britanice Yes, a murit, la vârsta de 72 de ani.

White, care s-a născut în 1949 în County Durham, a murit la locuinţa sa. “Vestea a şocat şi uluit întreaga familie Yes”, au afirmat membrii trupei într-un comunicat.

Ei au spus că White “aştepta cu nerăbdare” următorul turneu din Marea Britanie şi sărbătorirea a 50 de ani petrecuţi împreună cu trupa Yes, formaţie căreia i s-a alăturat în 1972 pentru turneul “Close to the Edge”.

Mai multe probleme de sănătate după 2016 au limitat apariţiile lui White în turnee, când se alătura grupului pe scenă la sfârşitul fiecărui spectacol ”în aplauze puternice”, a mai spus formaţia.

VEZI ȘI: DOLIU URIAȘ LA HOLLYWOOD! RAY LIOTTA, CELEBRUL ACTOR DIN GOODFELLAS, A MURIT

Trupa Yes a fost fondată de fostul solist Jon Anderson şi de basistul Chris Squire în 1968 la Londra, alături de chitaristul Peter Banks, claviaturistul Tony Kaye şi bateristul Bill Bruford. Celebra trupă de rock progresiv a trecut prin numeroase schimbări în rândul membrilor săi, cu vedete precum White şi Rick Wakeman, explorând multe stiluri muzicale de-a lungul timpului.

Printre cele mai cunoscute hituri ale formaţiei se numără „Owner Of A Lonely Heart”, „Roundabout” şi „Long Distance Runaround”. Trupa Yes a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 2017, alături de Joan Baez, Electric Light Orchestra şi Journey.

Sursa foto: Facebook