Doliu în lumea politică. Mihai Sturza a murit fulgerător. Care este cauza morții fostului politician

Este doliu în lumea politică din Oradea. Mihai Sturza a murit fulgerător, iar apropiații și foștii colegi sunt în stare de șoc. Unul dintre prietenii săi s-a întâlnit cu el în ziua fatidică și a mărturisit cum a decurs ultima lor întâlnire. De asemenea, s-a aflat și care este cauza morții fostului politician.

Mihai Sturza, fostul primar al orașului Oradea, a murit la vârsta de 69 de ani, după ce a făcut infarct. Medicii chemați de urgență nu au mai putut face nimic ca să-i pornească inima. Decesul a survenit în cursul zilei de sâmbătă, 1 iunie, potrivit presei locale. Unul dintre apropiați a povestit cum a fost ultima lor întâlnire și în timpul discuțiilor, fostul politician avea un tonus bun și se știa că are probleme cardiace.

“Nu-mi vine să cred, ieri dimineaţă (n.r.: 1 iunie) am băut cafeaua cu el, nu avea nimic, pentru ca astăzi (n.r.: ieri) să aflu că a murit. Am vorbit cu soţia fiului său şi Mihai era în Sălaj, în vizită, iar în jurul orei 14 i s-a făcut rău. Am înţeles că a făcut infarct”, a mărturisit Silviu Torjoc, care era unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului primar, relatează ebihoreanul.ro.

Pe rețelele de socializare au curs mesajele în memoria fostului primar Mihai Sturza. Sicriul în care a fost depus trupul se află la Capela din Sălaj.

“Cu mare tristețe am primit vestea trecerii în neființă a fostul primar liberal al Oradiei din perioada 1996-2000, Mihai Sturza. Acesta a murit la vârsta 69 de ani. Suntem alături de familia îndurerată. Sincere condoleanțe!” este mesajul transmis pe Facebook de oficialii de la PNL Oradea, iar o prietenă de-ale sale și-a exprimat și ea tristețea într-o postare emoționantă: “Am aflat cu adanca mahnire ca astazi s-a stins din viata Mihai Sturza, primar al orasului Oradea din partea CDR in perioada 1996-2000. Vali si cu mine l-am cunoscut mai bine decat toti prietenii lui, politici sau de afaceri. A fost un om deosebit, atent la nevoile celor din jur, gata oricand sa sara in ajutor. Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca! Sincere condoleante familiei!”.

Înmormântarea fostului primar al orașului Oradea avea loc mâine. El a fost edil în perioada 1996 – 2000.