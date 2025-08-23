Doliu în lumea presei! Unul dintre cei mai apreciați jurnaliști a murit la doar 46 de ani

Doliu în lumea presei internaționale! Javier Cid, jurnalist apreciat la ziarul El Mundo din Spania, a încetat din viață la vârsta de 46 de ani, anunțul fiind confirmat de publicație vineri, 22 august.
Născut în 1979 în Zamora și crescut la Pamplona, Javier și-a finalizat studiile universitare înainte de a se muta la Madrid pentru a urma primul său master în jurnalism la El Mundo, în 2001. Cariera sa s-a remarcat prin excelență în reportaje, interviuri și prin crearea de suplimente și emisiuni speciale, care i-au consolidat reputația în presa spaniolă.
Absolvent de istorie, Javier Cid și-a construit întreaga carieră în cadrul grupului Unidad Editorial, ocupând, în ultimii ani, funcția de șef de secție pentru Gran Madrid, suplimentul local al ziarului dedicat știrilor din capitală.
El s-a evidențiat și prin angajamentul față de drepturile comunității LGBTI, pentru care a fost recompensat cu Premiul Alan Turing în 2019, recunoscut fiind pentru eforturile sale de a promova egalitatea și vizibilitatea acestui colectiv. În paralel, a dezvoltat și o carieră literară remarcabilă, publicând două romane: primul sub pseudonimul Diario de Martín Lobo, iar al doilea a fost lansat nouă ani mai târziu, explorând preocupările și dorințele unei generații care refuză să accepte trecerea timpului.
Redacția El Mundo a transmis condoleanțe și și-a exprimat tristețea profundă pentru pierderea unui jurnalist cu o contribuție atât de semnificativă.
Îndrăgitul jurnalist a lăsat în urmă amintiri de neșters în rândul colegilor săi, care îl descriu cu cuvinte pline de laudă și afecțiune. Într-un articol publicat în ediția de sâmbătă, 23 august, sub titlul „O terasă pe Gran Vía”, aceștia îl evocă ca pe un membru al familiei redacției: „Nu exagerez când spun că era ca un membru al familiei pentru întreaga redacție. A fost șef, coleg, dar mai presus de toate prieten, frate și confident al tuturor”. A fost descris ca un om „neliniștit, mușcător, rapid, călător, aparent nebunatic, dar, de fapt, extrem de harnic”.
