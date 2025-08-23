Doliu în lumea presei! Unul dintre cei mai apreciați jurnaliști a murit la doar 46 de ani

Doliu în lumea presei internaționale! Javier Cid, jurnalist apreciat la ziarul El Mundo din Spania, a încetat din viață la vârsta de 46 de ani, anunțul fiind confirmat de publicație vineri, 22 august.

Născut în 1979 în Zamora și crescut la Pamplona, Javier și-a finalizat studiile universitare înainte de a se muta la Madrid pentru a urma primul său master în jurnalism la El Mundo, în 2001. Cariera sa s-a remarcat prin excelență în reportaje, interviuri și prin crearea de suplimente și emisiuni speciale, care i-au consolidat reputația în presa spaniolă.

Javier Cid și-a dedicat viața jurnalismului

Absolvent de istorie, Javier Cid și-a construit întreaga carieră în cadrul grupului Unidad Editorial, ocupând, în ultimii ani, funcția de șef de secție pentru Gran Madrid, suplimentul local al ziarului dedicat știrilor din capitală.

El s-a evidențiat și prin angajamentul față de drepturile comunității LGBTI, pentru care a fost recompensat cu Premiul Alan Turing în 2019, recunoscut fiind pentru eforturile sale de a promova egalitatea și vizibilitatea acestui colectiv. În paralel, a dezvoltat și o carieră literară remarcabilă, publicând două romane: primul sub pseudonimul Diario de Martín Lobo, iar al doilea a fost lansat nouă ani mai târziu, explorând preocupările și dorințele unei generații care refuză să accepte trecerea timpului.

Mesaje de regret în ultimul număr al revistei pentru Javier Cid

Redacția El Mundo a transmis condoleanțe și și-a exprimat tristețea profundă pentru pierderea unui jurnalist cu o contribuție atât de semnificativă.

Îndrăgitul jurnalist a lăsat în urmă amintiri de neșters în rândul colegilor săi, care îl descriu cu cuvinte pline de laudă și afecțiune. Într-un articol publicat în ediția de sâmbătă, 23 august, sub titlul „O terasă pe Gran Vía”, aceștia îl evocă ca pe un membru al familiei redacției: „Nu exagerez când spun că era ca un membru al familiei pentru întreaga redacție. A fost șef, coleg, dar mai presus de toate prieten, frate și confident al tuturor”. A fost descris ca un om „neliniștit, mușcător, rapid, călător, aparent nebunatic, dar, de fapt, extrem de harnic”.

