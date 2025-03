Doliu în lumea sportului! A murit Eddie Jordan, proprietarul echipei de Formula 1 care l-a lansat pe Michael Schumacher

Eddie Jordan, una dintre cele mai influente figuri din lumea Formulei 1, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, în casa lui din Africa de Sud. El a fost patronul echipei care i-a oferit lui Michael Schumacher debutul într-un Mare Premiu în 1991. Carismaticul antreprenor irlandez s-a luptat cu o boală nemiloasă, iar familia i-a fost alături până în ultimele clipe.

Joi, 20 martie 2025, apropiații lui Eddie Jordan au transmis un comunicat oficial pentru a anunța decesul acestuia. Legendarul patronul de echipă în Formula 1 a fost diagnosticat cu o boală cruntă, iar în ultimul an s-a luptat să trăiască.

Eddie Jordan s-a stins din viață în această dimineață la vârsta de 76 de ani, fiind răpus de o boală nemiloasă. În ultimul an, antreprenorul irlandez s-a luptat cu un cancer de prostată agresiv. Acesta a murit în locuința lui din Cape Town, iar familia i-a fost alături.

Fostul patron al echipei Jordan Grand Prix a lăsat multă durere în urma sa. Era cunoscut pentru energia debordantă și stilul său nonconformist. Damon Hill, campion mondial cu echipa Williams în 1996, a făcut o serie de mărturisiri emoționante despre Eddie Jordan.

„Era sociabil, așa cum știm cu toții. Era ireverențios, nebun. Am locuit în Irlanda când am concurat pentru Eddie și am avut privilegiul de a câștiga un Grand Prix alături de el, și am văzut ce impact a avut – a influențat pe toată lumea. Nu există nicio persoană, din acea perioadă și până în prezent, care să nu fi fost influențată în mod pozitiv de Eddie”, a spus Damon Hill.