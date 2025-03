Fiul lui Dinu Gheorghe rupe tăcerea despre moartea părintelui său. Ce a făcut fostul președinte al Rapidului în ultimele clipe de viață

Dinu Gheorghe Jr. a vorbit despre moartea tatălui său! Fostul președinte al Rapidului s-a gândit până în ultima clipă la pasiunea pentru fotbal! Ce a spus fiul lui despre felul în care au procedat medicii? Vă prezentăm cele mai noi informații!

Moartea lui Dinu Gheorghe a zguduit lumea fotbalului românesc! Fostul președinte al Rapidului s-a stins din viață la sfârșitul lunii ianuarie, la câteva săptămâni după o intervenție chirurgicală suferită din cauza unei fracturi de șold. Invitatul lui Robert Niță în emisiunea Suflet de Rapidist, fiul său, Dinu Gheorghe Jr., a vorbit despre ultimele momente din viața tatălui său.

Dinu Gheorghe Jr. a povestit cum tatăl său, deși se afla în recuperare, era plin de viață și dornic să se implice din nou în fotbal, fiind în negocieri pentru a reveni la conducerea celor de la FC Voluntari. Până în ultima clipă s-a gândit la fotbal. Chiar și în ziua tragică, el era întins pe canapea, cu televizorul deschis pe un canal de fotbal.

Fiul lui Dinu Gheorghe a explicat că tatăl său fusese externat mai devreme decât era planificat, medicii considerând că evoluția sa era favorabilă. Cu toate acestea, el se întreabă dacă nu ar fi fost mai bine ca tratamentul anticoagulant să fi fost prelungit.

„Era operat și la noi acasă erau întâlniri cu impresari, discuții, strategii… I-am spus ‘Tată, mai stai liniștit că ești și tu…’. (n.r. – suferise o intervenție chirugicală și avea probleme de mobilitate). Căzuse împodobind bradul, a alunecat de pe o scăriță și a avut o fractură de șold. Eu eram la birou, care e lângă casă. M-a sunat ‘Am căzut, vino și tu că e serioasă treaba’. M-am dus, am vorbit imediat la spital, radiografie, s-a confirmat fractura. Am întrebat dacă să plecăm în afara țării, dar am aflat că exista specialiști foarte buni în România. L-am operat la ‘Foișor’. Trebuia să stea 5 zile în spital, dar l-au externat după 3 zile. Au zis că merge foarte bine, analizele sunt bune, e disciplinat, și-a făcut recuperarea, și-a făcut toată partea de medicație exact cum i-a fost prescrisă. Acum, știi cum e, rămân niște întrebări întotdeauna. ‘Oare nu trebuia să îi prelungească încă două săptămâni, cât mergea cu cadrul, anticoagulantul?”, a mai spus fiul lui Dinu Gheorghe.

Chiar dacă nu acuză pe nimeni, Dinu Gheorghe Jr. mărturisiește că unele decizii medicale l-au lăsat cu întrebări. Moartea fostului președinte al Rapidului a adus multă tristețe în sufletele celor ce l-au cunoscut și apreciat de-a lungul anilor.

„Am încercat să stau departe de speculații. Deși am văzut că au fost… Din păcate, orice am face și am analiza n-o să-l întoarcă pe tata. Dacă am niște întrebări în suflet? Da, categoric! Aș fi preferat să-l cheme medicii în ziua în care a terminat tratamentul de anticoagulant și să îi facă o verificare completă și să decidă dacă trebuie să îi dea un alt anticoagulant. Riscul de a face un embolism pulmonar, după ce întrerupi acel tratament, este între 5 și 10% la un om de vârsta lui. Și la un om care încă merge cu cadrul”, a adăugat acesta.