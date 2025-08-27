Doliu în politica românească. Dorel Crăciun a murit la 66 de ani

Dorel Crăciun, fost primar al comunei Sânmartin, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, după o lungă luptă cu o formă agresivă de cancer. Moartea sa, survenită în dimineața zilei de marți, 26 august, a adus durere în comunitatea din care făcea parte.

Dorel Crăciun a condus Primăria între 2000 și 2004 și a rămas în memoria localnicilor ca edilul care a încercat să oprească afacerile ilegale cu terenuri. Demersurile sale curajoase au atras însă represalii dure. Pentru curajul său, a fost atacat și bătut în fața Primăriei de persoane mascate, sub privirile polițiștilor, fără ca agresorii să fie pedepsiți vreodată.

Deși ancheta a fost închisă, suspiciunile privind implicarea grupurilor de interese locale au rămas.Loviturile primite atunci i-au adus fostului edil multiple suferințe și intervenții chirurgicale, dar nu i-au clintit hotărârea de a rămâne un om drept.

Cristian Laza, actualul primar al comunei a făcut o ședință de consiliu înaceastă dimineață și a anunțat că ziua premergătoare înmormântării, adică miercuri, va fi declarată doliu local în Sânmartin. Comunitatea își ia astfel rămas-bun de la cel care a încercat să facă totul pentru comuna sa.

„Nu vor avea loc evenimente sportive, concerte, spectacole și alte asemenea. Îndemn la decență și respect”, a declarat Cristian, actualul primar al comunei, pentru Ebihoreanul.

Cum era descris Dorel Crăciun

Dorel Crăciun a fost apreciat ca un om integru, corect și dedicat, care a știut să fie deopotrivă exigent și protector cu oamenii săi. Timp de 18 ani a condus o firmă de construcții a drumurilor, unde a lăsat imaginea unui lider ce cerea seriozitate și profesionalism, oferind el însuși exemplul personal.

„A fost un om serios, din cale-afară de corect și foarte atașat de colegi, foarte protector cu oamenii din subordine, chiar dacă în același timp era intransigent și pretindea tuturor să-și facă munca exemplar, dând propriul lui exemplu”, l-a caracterizat și Beneamin Rus, proprietarul firmei la care fostul primar a lucrat.

CITEȘTE ȘI: Durere fără margini! Bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său în Lacul Snagov sunt înmormântați

Fotbalist, mort într-un accident cumplit de mașină. Mijlocașul a avut parte de destinul crunt al lui Diogo Jota