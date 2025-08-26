Durere fără margini! Bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său în Lacul Snagov sunt înmormântați

Zi de doliu la București! Tatăl și fiul care și-au pierdut viața pe lacul Snagov, în timpul furtunii devastatoare de vineri, sunt astăzi înmormântați.

Tragedia a avut loc vineri, 22 august 2025, atunci când România a fost lovită de efectele puternice ale unui ciclon mediteranean. Furtuna a adus precipitații abundente și vânt violent în mai multe zone ale țării, iar Bucureștiul și județul Ilfov s-au numărat printre cele mai afectate regiuni. Lacul Snagov, locul preferat de mulți pasionați de sporturi nautice și plimbări de agrement, a devenit scena unei întâmplări cumplite.

Tatăl și fiul morți pe Snagov sunt înmormântați!

Un bărbat de 53 de ani, medic de profesie, și fiul său de 13 ani se aflau împreună într-un caiac, așa cum obișnuiau să facă adesea. Cei doi erau cunoscuți ca fiind experimentați și atenți la regulile de siguranță, obișnuind să poarte veste de salvare. Totuși, vântul puternic și viitura formată în urma ploilor torențiale i-au surprins pe apă. Curenții au destabilizat ambarcațiunea și, în câteva momente, cei doi au fost trași la fund.

Operațiunea de căutare a fost deosebit de dificilă. Scafandrii din cadrul Departamentului Special de Salvatori, alături de echipaje ale Poliției Transporturi și mai mulți voluntari, au intervenit imediat. Aceștia au folosit bărci, sonare și echipamente specializate pentru a acoperi întreaga suprafață a lacului. În ciuda eforturilor uriașe, intervenția a fost îngreunată de valuri, ploaie și vizibilitatea redusă. După ore întregi de căutări, trupurile tatălui și fiului au fost găsite și aduse la mal.

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. Diagnosticul a fost clar: deces prin înec, cauzat de forța necruțătoare a naturii.

Astăzi, cei doi sunt conduși pe ultimul drum. La Cimitirul Ghencea III, rude, prieteni și apropiați s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la cei doi. Atmosfera este copleșită de durere.

Potrivit surselor CANCAN.RO, Șandru Cristian Ioan, bărbatul de 53 de ani, era medic de familie la Policlinica Nicolae Kretzulescu a Ministerului Afacerilor Interne. Împreună cu fiul lui de 13 ani, Vlad Ștefan Cristian Șandru, cei doi se aventuraseră cu caiacul pe lacul Snagov. Se pare că ar fi primit veste de salvare de la centrul de agrement de unde închiriaseră caiacul, însă ei nu le-au folosit. Cel mai probabil gestul le-ar fi salvat viețile.

CINE ESTE IOAN ȘANDRU, BĂRBATUL CARE A MURIT ÎNECAT ÎMPREUNĂ CU FIUL SĂU DE 13 ANI ÎN LACUL SNAGOV DUPĂ CE AU FOST SURPRINȘI DE VIITURĂ