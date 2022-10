Doliu în presa din România! Jurnalistul sportiv Alexandru Tămășescu a murit

Presa din România a primit astăzi o grea lovitură, prin pierderea jurnalistului sportiv, Alexandru Tămășescu, care s-a stins din viață. Apropiații bărbatului au rămas șocați în momentul aflării teribilei vești.

Nimeni nu s-ar fi așteptat la un anunț, atât de trist, făcut în această dimineață, mai ales, dacă se ia în considerare faptul că, Alexandru Tămășescu nu era cunoscut cu probleme de sănătate, care să-i pună viața în pericol. Jurnalistul sportiv, participase, în urmă cu o săptămână la o cursă de raliuri, unde a fost văzut plin de energie și cu zâmbetul pe buze. Acesta este și motivul pentru care toți cei care l-au cunoscut au fost șocați de moartea subită a acestuia.

Jurnalistul sportiv, Alexandru Tămășescu, s-a stins din viață la 46 de ani

Alarma s-a dat în această dimineață, când un prieten al jurnalistului l-a găsit, fără suflare, în propria casă. Pentru că nu răspundea la telefon, un amic al jurnalistului s-a deplasat la domiciliul lui, a intrat în casă și a văzut nenorocirea.

Pilotul de raliuri, Titi Aur, a vorbit despre moartea prietenului său, Alexandru Tămășescu. Acesta susține că nu i-a venit să creadă în momentul în care a aflat vestea tristă, ba mai mult, a crezut că este vorba despre o glumă proastă făcută de un apropiat. Totuși, pilotul mărturisește că nu cunoaște care ar putea fi cauza morții.

„Din păcate, Dumnezeu să-l odihnească, am auzit în această dimineață, mi-au spus colegii mei de la academie, de la concursurile de conducere defensivă. Și asta pentru că era unul dintre colegii noștri, unul din trainerii noștri. Eu mă cunosc cu el de foarte mult timp. Am făcut cu el emisiuni, am participat la emisiuni pe care le făcea el. Ne filma de fiecare dată la raliu și făcea reportaje pentru diferite televiziuni. Era prietenul nostru, era din anturajul nostru, iar pentru mine, în afară de prietenie, a fost unul din trainerii noștri foarte buni.

Am primit un mesaj de la unul dintre colegii noștri, în primă fază am crezut că e o glumă proastă. Alexandru era aventurier, îi plăcea să meargă în excursii, cu rulota, să plece pe malul mării, era un tip rebel, dar un rebel decent, nu exagera. Îmi pare foarte rău, nu știu ce s-a întâmplat, nu am mai multe informații”, a declarat , pentru Realitatea TV, Titi Aur.