Doliu în România! A murit chiar în ziua înmormântării lui Ion Iliescu

De: Anca Chihaie 07/08/2025 | 11:00
Sursa foto: Profimedia

Într-o coincidență cu profundă încărcătură simbolică, Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a Seniorului politicii românești Corneliu Coposu, s-a stins din viață chiar în ziua în care sunt programate funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, figură marcantă a regimului post-decembrist. Anunțul decesului a fost făcut public de Fundația Corneliu Coposu, pe care aceasta a condus-o timp de aproape trei decenii, ducând mai departe valorile și moștenirea fratelui său.

În 1996, la un an după moartea fratelui său, Corneliu Coposu, Steluța a cofondat Fundația care îi poartă numele, devenind un reper pentru memoria colectivă și pentru promovarea valorilor democratice și creștin-democrate în România postcomunistă. Sub conducerea ei, Fundația Corneliu Coposu a organizat evenimente culturale, comemorări, simpozioane și acțiuni educaționale dedicate personalității și ideilor Seniorului.

Născută pe 26 septembrie 1932, în localitatea Bobota, județul Sălaj, Steluța Coposu a făcut parte dintr-o familie puternic afectată de regimul comunist. A fost martoră tăcută și, mai târziu, activ participantă la păstrarea și promovarea memoriei lui Corneliu Coposu, fost deținut politic timp de 17 ani, una dintre vocile cele mai importante ale opoziției democratice din România postcomunistă.

Parcursul educațional al Steluței Coposu a fost presărat de relocări, dictate de contextul familial și social tulbure din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și al instaurării regimului comunist. Clasele primare le-a urmat în patru localități diferite, începând cu satul natal Bobota, continuând în Coșlariu și Oarda de Jos (ambele din județul Alba), și finalizând ciclul primar la Școala nr. 2 din Alba Iulia. Apoi a studiat la Liceul de fete din Alba Iulia și, ulterior, la Școala Centrală de fete din București. A finalizat studiile liceale la Liceul de fete nr. 12 din Capitală, iar între anii 1951 și 1956 a urmat cursurile Institutului Politehnic din București, pe care le-a absolvit cu succes, devenind inginer.

Pe parcursul vieții sale profesionale, Steluța Coposu a lucrat timp de 35 de ani la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București, contribuind la dezvoltarea sistemului energetic național într-o perioadă marcată de industrializare forțată și de lipsa libertăților civile. Alături de sora ei, Flavia, a susținut material familia în anii dificili ai comunismului, atunci când fratele lor se afla în închisoare, iar numele Coposu era considerat indezirabil de regim.

În 2009, alături de sora sa Flavia, a fost decorată de către Majestatea Sa Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale a României, în semn de recunoaștere pentru contribuția la păstrarea valorilor și memoriei istorice. Acest gest a fost o reafirmare a legăturii dintre Casa Regală și tradiția țărănistă, din care familia Coposu a făcut parte integral.

