Doliu în showbiz-ul din România. Magda Ciumac a făcut anunțul morții: “După 11 luni de suferintă, sper să îți găsesti liniștea”

Este doliu în showbizul din România. Magda Ciumac trece printr-o perioadă cumplită din viața sa. Fosta soție a lui Tolea Ciumac a făcut anunțul morții uneia dintre cele mai iubite persoane din viața sa azi-noapte, la ora 22:23. Mesajul postat de vedetă este pur și simplu sfâșietor, iar rudele și prietenii, dar și fanii s-au grăbit să îi transmită condoleanțe și gânduri pozitive.

Magda Ciumac are sufletul îngenuncheat de durere; mama ei a murit după o lungă și grea suferință, potrivit mărturisirilor făcute publice chiar de vedetă. Ea nu a dezvăluit boala cumplită cu care s-a luptat cea care i-a dat viață, însă gândurile aștenute pe o rețea de socializare îți sfâșie inima.

“Azi…(8 aprilie) este ziua în care m-am «supărat» pe tot ce credeam despre viață! Rămas bun, dragă MAMĂ! Numai ce am plecat de la tine! De 5 minute am intrat în casă… în Italia! Am venit să-l văd pe Sasha!

Iartă-mă ,că nu am rămas și azi! După 11 luni de suferintă, sper din suflet să îți găsesti liniștea pe care o meriți! Acum… caut bilet de avion… dar cum să vin să te văd așa? Măcar… înainte… te găseam slăbită, cu dureri, suferință… dar vorbind cu noi! Cine o să îmi răspundă când ajung?😥😥😥😥😥😥 L-aș întreba pe Dumnezeu… dar sigur este și el supărat!” este mesajul sfâșietor așternut de Magda Ciumac pe pagina ei de Facebook.

“Dumnezeu să o odihnească în pace!”, “Sincere condoleanțe familiei tale, iar ție Multă putere să mergi mai departe! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, “Condoleanțe și multă putere să treceți peste această durere 🙁”, “Numai cine nu a pierdut ființa cea mai dragă sufletului nu știe Dumnezeu să o ducă pe drumul cu lumină”, “Condoleanțe, draga mea. Dumnezeu să o primească în Împărăția Lui! Multă putere să îți dea Dumnezeu și să te întărească!” sunt cinci dintre comentariile lăsate de apropiații vedetei.