Doliu la Hollywood! Ron Masak a murit

Lumea cinematografică este în doliu. Ron Masak, celebrul șerif din serialul ”Verdict: Crimă”, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani.

Potrivit apropiaților, Ron Masak a murit din cauze naturale, la vârsta de 86 de ani. Tragedia s-a petrecut joi, 20 octombrie 2022, iar în ultimele clipe din viața lui, soția și cei șase copii au fost alături de el.

Moartea actorului vine la doar câteva zile după ce Angela Lansbury, colegă se platou cu Ron Masak, a murit la vârsta de 96 de ani.

Ron Masak a murit la vârsta de 86 de ani

Ron Masak a devenit iubit datorită rolului șerifului Mort Metzger din serialul „Verdic: Crimă”, acolo unde a apărut în 41 de episoade, între 1985-1996.

Actorul s-a născut în Chicago, Illinois, la 1 iulie 1936. Masak a studiat teatrul la Chicago City College și a debutat în actorie în 1954.

El a apărut într-o serie de emisiuni TV importante din anii 1960 și 1970, precum The Twilight Zone, Get Smart, I Dream of Jeannie, Bewitched, The Mary Tyler Moore Show și Wonder Woman.

Ron Masak s-a implicat în numeroase cazuri și fundații caritabile, printre care Special Olympics, Susan G. Komen Foundation, Jerry Lewis MDA Labor Day Telethon, Wounded Warriors și Cystic Fibrosis Foundation.

De asemenea, a fost cunoscut ca „regele reclamelor” pentru activitatea sa frecventă în publicitate, mai ales pentru că a fost vocea berzei inspirată de Groucho Marx în reclamele la murăturile Vlasic timp de 15 ani.

Potrivit paginii sale de pe IMDb, Masak era programat să participe în două viitoare proiecte, „The Curse of the Gorgon” și „Quigley 2”, care era în pre-producție, însă nu a mai apucat.

Sursa foto: Captura video You Tube