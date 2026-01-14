Acasă » Știri » Doliu major în fotbalul francez! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani

De: Irina Vlad 14/01/2026 | 20:27
Thierry Steimetz a decedat la vârsta de 42 de ani/ sursă foto: social media

Fostul fotbalist francez Thierry Steimetz a decedat la vârsta de 42 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Sportivul, care a jucat în Liga Campionilor, a încetat din viață duminică, 11 ianuarie 2026. 

Mijlocașul Thierry Steimetz a fost nevoit să se retragă din activitate în 2017, după ce a suferit amputarea piciorului din cauza unei tumori maligne. Steimetz s-a orientat către cariera de antrenor, conducând echipa amatoare SSEP Hombourg-Haut către multiple succese la nivel regional în Franța.

Cariera sa de jucător s-a desfășurat în Franța, Luxemburg și Germania. Thierry Steimetz a jucat atât în Liga Campionilor, cât și în calificările pentru Liga Europa. Jucând pentru echipe precum Lens B și Metz în Franța și pentru echipa de top din Luxemburg, F91 Dudelange, Thierry Steimetz era cunoscut pentru abilitățile sale tehnice impresionante. Sindicatul fotbaliștilor profesioniști francezi (UNFP) a anunțat vestea decesului jucătorului în vârstă de 42 de ani într-o declarație pe rețelele de socializare.

„UNFP a aflat cu mare tristețe duminică despre decesul lui Thierry Steimetz, la vârsta de 42 de ani. Fost mijlocaș la Metz, unde a jucat în sezonul 2011-2012, la Forbach sau Amneville, Thierry Steimetz era o figură respectată în fotbalul din Lorena și Luxemburg.

Din 2018, el și-a împărtășit pasiunea și experiența pe banca echipei SSEP Hombourg-Haut (R1). Transmitem condoleanțe sincere familiei și celor dragi”, se arată în comunicatul echipei de fotbal Metz.

Fost mijlocaș la Metz, unde a jucat în sezonul 2011-2012, la Forbach sau Amnéville, Thierry Steimetz era o figură respectată în fotbalul din Lorena și Luxemburg. Din 2018, el își împărtășea pasiunea și experiența pe banca echipei SSEP Hombourg-Haut (R1).

