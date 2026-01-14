Doliu major în fotbalul francez! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani

Fostul fotbalist francez Thierry Steimetz a decedat la vârsta de 42 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Sportivul, care a jucat în Liga Campionilor, a încetat din viață duminică, 11 ianuarie 2026.

Mijlocașul Thierry Steimetz a fost nevoit să se retragă din activitate în 2017, după ce a suferit amputarea piciorului din cauza unei tumori maligne. Steimetz s-a orientat către cariera de antrenor, conducând echipa amatoare SSEP Hombourg-Haut către multiple succese la nivel regional în Franța.

Thierry Steimetz a decedat la vârsta de 42 de ani

Cariera sa de jucător s-a desfășurat în Franța, Luxemburg și Germania. Thierry Steimetz a jucat atât în Liga Campionilor, cât și în calificările pentru Liga Europa. Jucând pentru echipe precum Lens B și Metz în Franța și pentru echipa de top din Luxemburg, F91 Dudelange, Thierry Steimetz era cunoscut pentru abilitățile sale tehnice impresionante. Sindicatul fotbaliștilor profesioniști francezi (UNFP) a anunțat vestea decesului jucătorului în vârstă de 42 de ani într-o declarație pe rețelele de socializare.

„UNFP a aflat cu mare tristețe duminică despre decesul lui Thierry Steimetz, la vârsta de 42 de ani. Fost mijlocaș la Metz, unde a jucat în sezonul 2011-2012, la Forbach sau Amneville, Thierry Steimetz era o figură respectată în fotbalul din Lorena și Luxemburg. Din 2018, el și-a împărtășit pasiunea și experiența pe banca echipei SSEP Hombourg-Haut (R1). Transmitem condoleanțe sincere familiei și celor dragi”, se arată în comunicatul echipei de fotbal Metz.

Fost mijlocaș la Metz, unde a jucat în sezonul 2011-2012, la Forbach sau Amnéville, Thierry Steimetz era o figură respectată în fotbalul din Lorena și Luxemburg. Din 2018, el își împărtășea pasiunea și experiența pe banca echipei SSEP Hombourg-Haut (R1).

Primele informații din ancheta morții lui Alain Orsoni, fostul președinte al lui Adi Mutu. Ce au aflat polițiștii despre criminal

Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie