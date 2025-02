Doliu pentru Deea Maxer! Durere de nedescris, a pierdut o persoană importantă

Deea Maxer traversează o perioadă extrem de dificilă. Se pare că bruneta a pierdut o persoană importantă din viața ei. Mai exact, bunica acesteia, de care era foarte apropiată, s-a stins din viață astăzi, 25 februarie. Se pare că femeia era măcinată de o boală gravă, iar în cele din urmă corpul ei a cedat.

În urmă cu doar câteva zile, Deea Maxer povestea că bunica ei nu se simte deloc bine. De o bună perioadă femeia se confrunta cu probleme de sănătate, fiind măcinată de o boală grea. Deși urma un tratament strict și toată lumea spera că aceasta o să își revină, în cele din urmă boala a fost mai puternică și a răpus-o.

Bunica Deei Maxer s-a stins din viață astăzi, iar vedeta a împărtășit vestea tristă și cu fanii săi din mediul online. Aceasta a postat o fotografie în care apare alături de bunica ei și a anunțat că este în doliu. Cele două erau extrem de apropiate.

Deea Maxer spune că bunica ei a fost o persoană foarte puternică, a trecut prin multe în viață și a reușit să depășească cu bine orice obstacol. De asemenea, bruneta a precizat că moștenit tăria de caracter de la bunica sa.

În ultima perioadă, Deea Maxer a dispărut din lumina refectoarele. După divorțul de răsunet, acesta a nu a mai fost văzută pe micile ecrane, iar recent a explicat și motivul. Deși nu a dus lipsă de oferte, aceasta a decis să refuze orice apariție și asta pentru că oriunde mergea era întrebată despre fostul mariaj, iar ea a preferat să se distanțeze de acest subiect.

„Nu am dispărut, am fost activă în ultimii 2 ani în online, dar în platou am refuzat orice apariție de orice fel, pentru că toate se legau de povestea ce s-a încheiat acum doi ani de zile, și anume fosta căsătorie.

Nu mi-am dorit să vorbesc despre acest subiect, sau să dezgrop lucruri din trecut, așa că am preferat să nu mai fac acest lucru. Mai mult, este o lume în care nu mă mai regăsesc de foarte mult timp”, a mai spus Deea Maxer.