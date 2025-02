Deea Maxer, mamă pentru a treia oară? Artista a fost la medici, ce verdict i-au dat

După o pauză îndelungată de la aparițiile televizate, Deea Maxer face un pas important în cariera sa, revenind în atenția publicului. Artista, cunoscută pentru prezența sa constantă în showbiz-ul românesc, a decis să se retragă din lumina reflectoarelor timp de doi ani, o decizie care a stârnit numeroase întrebări și speculații. Acum, Deea este pregătită să revină, dar cu o perspectivă diferită asupra vieții și carierei sale.

În această perioadă de absență de pe micile ecrane, Deea Maxer nu a renunțat complet la activitatea sa publică, fiind prezentă în mediul online, unde a păstrat legătura cu fanii săi. Totuși, aparițiile sale în emisiuni au fost inexistente, deoarece nu și-a dorit să fie asociată cu evenimente din trecutul său personal. Dorința de a evita subiecte sensibile și de a nu retrăi momente dificile a determinat-o să refuze invitațiile în platourile de televiziune.

Artista a simțit că lumea showbiz-ului nu o mai reprezintă în aceeași măsură ca în trecut. Timp de doi ani, Deea și-a îndreptat atenția către alte aspecte ale vieții sale, concentrându-se pe familie, dezvoltare personală și noi proiecte.

Pe lângă carieră, viața personală a artistei a trecut prin schimbări importante. După o perioadă de tranziție, Deea Maxer se află într-o nouă etapă a vieții sale, în care ia în calcul posibilitatea de a deveni mamă pentru a treia oară. Această dorință vine în urma unor verificări medicale care i-au confirmat că poate susține o sarcină, deși conceperea naturală nu este posibilă.

„M-ai întrebat dacă îmi doresc să devin mamă încă o dată. Eu întotdeauna mi-am dorit copii, încă din adolescență. (…) Eu tot timpul mi-am dorit și al doilea, și al treilea copil. La nașterea Maysei am avut o problemă medicală. Cezariana s-a închis foarte greu în timpul operației, pentru că am avut o hemoragie, și decizia de moment medicală a fost ca mie să mi se lege trompele (…)

După divorț, am luat în calcul că o să îmi refac viața. Că o să cunosc pe cineva, poate chiar o să mă căsătoresc și o să ajung în momentul în care o să îmi doresc un al treilea copil. Am fost și mi am facut atunci toate analizele și mi s-a spus că se va putea să țin sarcina, pentru că uterul este sănătos, însă prin fertilizare. Nu am aprofundat atunci. Anul acesta am fost la alte analize și (…) am aflat că aparatul meu reproductiv poate ține o sarcină, dar ea nu poate fi legată pe cale naturală.”, a spus Deea Maxer la Viața fără filtru.