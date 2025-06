Donald Trump și Elon Musk, războiul declarațiilor! S-au aruncat acuzații DURE: ”Fără mine pierdea alegerile!”

Cândva aliați de nădejde, acum sunt rivali care nu-și mai menajează deloc declarațiile. Relația dintre Elon Musk și Donald Trump pare să fi atins un punct fără întoarcere. Cei doi giganți – unul din lumea tehnologiei, celălalt din politică – își aruncă replici tăioase în public, iar scandalul capătă proporții neașteptate. Află, în articol, toate detaliile!

Relația dintre Donald Trump și Elon Musk a început să se tensioneze la scurt timp după plecarea oficială a miliardarului din Administrația prezidențială. Dacă la finalul lunii mai afișau o cordialitate, în aparență, în fața camerelor, în spatele cortinei mocnea deja nemulțumirea. Iar în această săptămână, conflictul a explodat oficial.

Pe 30 mai 2025, Elon Musk își încheia mandatul la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), o funcție controversată, dar influentă. În semn de „recunoștință”, președintele Donald Trump i-a organizat o conferință de presă de rămas-bun la Casa Albă. Zâmbete, strângeri de mână și vorbe frumoase – toate păreau să indice o despărțire amiabilă.

Dar marți, 4 iunie, miliardarul a rupt tăcerea. Într-o postare virulentă pe platforma X (fostul Twitter), Musk a criticat dur proiectul de lege bugetară propus de Trump, numindu-l „o abominație dezgustătoare”. El a adăugat: „Rușine celor care au votat pentru ea – știți că ați făcut un lucru greșit”.

Joi, 6 iunie, Donald Trump a reacționat în timpul unei întâlniri oficiale în Biroul Oval cu cancelarul german Friedrich Merz. Întrebat de jurnaliști despre comentariile acide ale lui Musk, președintele nu s-a ferit să își exprime dezamăgirea față de acesta.

„Eu și Elon am avut o relație excelentă. Nu știu dacă o vom mai avea. Sunt foarte dezamăgit, pentru că Elon cunoștea mecanismele interne ale acestui proiect mai bine decât aproape oricine de aici. Nu a spus nimic rău despre mine personal, dar sunt sigur că urmează”, a declarat Donald Trump.

Previzibil, replica lui Elon Musk nu s-a lăsat așteptată. Pe rețeaua de socializare X, miliardarul a precizat că Donald Trump nu ar fi câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii.

