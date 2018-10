Dorian Popa, din nou la spital: „Durerile astea-s normale?”

Dorian Popa are de tras din greu după accidentarea suferită în Madagascar, la „Ultimul trib”. După operația suferită la genunchi în urmă cu trei săptămâni, artistul a ajuns din nou la medic pentru un consult.

Dorian Popa merge în cârje de aproape o lună. Artistul s-a dus la medic pentru a vedea cum i se vindecă operația și a făcut unv log despre asta, așa cum și-a obișnuit fanii. (Citește și Dorian Popa, în cârje, a făcut show de zile mari! ”Mergem s-o lăsăm pe balenuța albastră!”)

„Mergem la domnul doctor după operaţie, abia aştept să văd ce se vede sub bandajul ăsta, o să vedeţi cu noi pentru prima oară, Johnule. Nu mai am răbdare să văd cum arată operaţiile alea, am 3 găuri şi două tăieturi, pentru că săracul domnul doctor, operaţie de 6 ore despre care v-am vorbit, abia a găsit ligamente. Ia vezi-l, domnule, pe piciorescu. Arată bine?! Asta aşteptam, gata. Păi nu, că de aici e uşor. A, deci durerile astea-s normale? Dacă ştiam eu, boss-ule. Vreţi să vă spun şi ce mă doare, că ştiţi că eu sunt deschis, aşa?! Deci aici simt presiunea şi în rest nu mai simt mai nimic, mai am monte când simt aici”, a spus Dorian Popa.