Dorian Popa, unul dintre cei mai apreciați artiști de pe scena muzicii românești, dar și preferatul fetelor, a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, povestea celebrelor vorbe cu care a făcut furori în mediul virtual: "John" și "Hâtz".

Probabil că nu e persoană din România, consumator de monden ori ba, care să nu-l fi auzit, măcar o dată, pe Dorian Popa folosind cuvintele: ”John” și ”Hâtz”. Dar nimeni nu a știut, până acum, de unde vin ele.

CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul pentru a lămuri misterul.

După ce ne-a răspuns cu celebra formulă ”Salut, John”, Dorian Popa ne-a povestit de unde și cum a pornit isteria.

"«John» e împrumutat de la colegul meu Connect-R. În urmă cu câțiva ani, el a făcut un video și de acolo m-am inspirat. Recunosc că am plagiat, dar văd că a prins destul de bine, nici mie nu îmi vine să cred acest lucru. La «Hâtz», în schimb, pot să zic că este opera mea. Din acest motiv, în cel mai scurt timp o să scot o piesă cu «Shift", versurile sunt scrise, mai avem puțin de lucrat. Din câte îmi amintesc eu, această vorbă am folosit-o prima dată în vara anului trecut, dar a prins abia la patru luni de la lansare. Viralul lor m-a determinat să fac și linia de haine", a relatat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dorian Popa.

Dorian Popa: „Nu am o viaţă tumultuoasă”

Dorian Popa este unul dintre cei mai râvniţi bărbaţi din România, dar numai o femeie se poate bucura de el, iubita lui Claudia, cu care are o relaţie de mai mulţi ani. Artistul a recunoscut că de-a lungul timpului a făcut nebunii, dar şi le asumă pe toate.(CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA A DAT PE SPATE O FANĂ: ”DOAMNE, CEL MAI FRUMOS!”)

„Cred că e mult spus că am înşelat. Atunci când s-a întâmplat să mă întâlnesc cu mai multe domnişoare, nu eram implicat într-o relaţie de durată. Când nu e o implicare serioasă, e altceva. Eram tânăr. Trebuia să fac şi eu nebuniile tinereţii. Am căutat mereu să tratez toate domnişoarele ca atare, aşa m-a învăţat mama. Nu am rămas în relaţii proaste cu fostele mele iubite. (…) Nu am o viaţă tumultuoasă. Mereu sunt pe drumuri şi merg la sală”, declara artistul, în urmă cu ceva timp.

Dorian Popa s-a născut în 1988, în Constanţa. El este actor de televiziune, compozitor, dansator și cântăreț. A devenit cunoscut în 2011, odată cu apariția sa în serialul ”Pariu cu viața” alături de colegii săi din Lala Band, unde l-a interpretat pe Andrei Anghel. Artistul se iubeşte de mai bine de trei ani cu Claudia Iosif, cunoscută în showbiz-ul autohton drept ”Babs”, frumoasa brunetă ce i-a cucerit inima artistului.(CITEȘTE ȘI: MAMA LUI DORIAN POPA NU S-A MAI PUTUT ABŢINE ŞI…)

