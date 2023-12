Dorian Popa s-a „premiat” după ce a fost prins la sub influența cannabisului la volan. „La măsura mea nici nu mergea altfel, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun”

Dorian Popa nu face rabat la absolut nimic atunci când vine vorba de propriile plăceri. Se poate spune că banii nu sunt o problemă pentru el, motiv pentru care are grijă să-și facă toate plăcerile. După ce a fost prins că a condus sub influența substanțelor interzise, artistul s-a ”răsplătit” cu un cadou în valoare de 300.000 de euro.

După ce la finalul lunii octombrie a fost prin drogat la volan, Dorian Popa s-a gândit să-și bucure din nou sufletul cu un cadou prețios. Nici de data aceasta, artistul nu s-a uitat la bani și a scos din buzunar aproximativ 300.000 de dolari pe o bijuterie cu diamante.

Recent, în viața lui Dorian Popa au avut loc tot felul de întâmplări neprevăzute, mai puțin sau mai mult nefericite. După 11 ani de relația, în luna octombrie, artistul s-a despărțit Claudia Iosif, aka ”Babs”. Câteva zile mai târziu, cântărețul a rămas fără permis de conducere după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. După această perioadă destul de tensionată, artistul și-a îndreptat mai mult atenția către propria persoană și s-a ”răsplătit” cum nu se putea mai frumos. Și-a comandat un colier masiv din aur încrustat cu 2.100 de diamante.

”A venit băiețelul (n.r colierul) nou. A venit și la mine Moș Nicolae, la 4 zile de la ziua în fapt. Colierul vechi pleacă tot către ei, diferența de bani am plătit-o tot prin transfer bancar. Eu am văzut deja lanțul, nu vreau să vă mint, în momentul când am fost să îi face primirea în țară. El a trebuit să mai meargă pe la anumite entități ce se ocupă cu certificarea lui în România, deci astăzi nu o să fie prima dată când îl văd. Când am văzut lanțul, trebuie să recunosc că m-am emoționat și i-am mulțumit din suflet Denisei Nechifor pentru că este ceva ce nu m-am așteptat să iasă”, a spus Dorian Popa pe You Tube.