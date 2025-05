Dorin Goian a făcut anunțul: țineți-vă tare! Fostul căpitan al FCSB promite show de zile mari după meciul de retragere! Nebunie de meniu, dar ce le-a pus la rece foștilor colegi…

Tochitură, proțap, horincă și… retragere! Dorin Goian transformă Suceava în capitala fotbalului, a bucatelor grele și a poveștilor de vestiar. Pe 24 iunie, fostul stelist își încheie cariera cu un eveniment ca-n filme: fără Hagi, fără Lucescu, dar cu toată Bucovina în picioare. A fost refuzat de căpitanul lui Rangers, dar promite un show cu iz de sarmale și rugăciuni la mănăstire. Fostul căpital al FCSB-ului a povestit totul într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

24 iunie se anunță o zi importantă pentru Dorin Goian și pentru orașul său natal, Suceava. Fostul stelist va avea pe Stadionul Areni meciul de retragere, o ocazie specială cu invitați speciali. Fotbalistul care dădea gol pentru România în poarta Olandei în anul 2007 anunță un spectacol de zile mari pentru moldovenii săi, dar nu numai. El promite o zi de neuitat cu un meci chiar și fără Gică Hagi sau Mircea Lucescu.

Refuzat de căpitanul lui Glasgow Rangers, Goian se revanșează cu atmosfera, una întreținută cu mâncăruri la ceaun și la proțap, cu băuturi de soi, dar și cu pelerinaje la mănăstiri. Acolo unde partenerele invitaților îi vor urma pe foștii fotbaliști alături de care a jucat Dorin Goian.

”Goe” susține că toți invitații confirmați au fost prezentați pe rețelele de socializare la evenimentul Prima Repriză, dar și pe pagina de Facebook a fostului fundaș. El mai așteaptă și alte răspunsuri pozitive.

”Momentan, încercăm ca la All Stars să aducem jucători care au jucat aici, în campionatul românesc. E vorba de foști colegi de la echipa națională sau foști adversari. UEFAntasticii vin absolut toți, în proporție foarte mare. Adică acea generație a noastră cu care am jucat în Cupa UEFA împotriva Rapidului. Portarul Carlos nu va veni, mi-a fost greu să dau de el.

Vor veni Paul Codrea, Dani Coman, Vasile Maftei… Dorin Semeghin, care Seme este fostul meu coleg de clasă, fost coleg de la juniori. Vor mai veni fratele meu, Lucian Goian, Florentin Petre și Kapetanos. Mihăiță Neșu va veni, este prezent! Mi-a zis: Goe, nu am cum să lipsesc, o să vin în Bucovina! O să fiu alături de voi! Vor mai fi doi antrenori cu nume din România, doi antrenori cu care am lucrat, am confirmările lor de principiu. Arbitrul meciului va fi Sebastian Gheorghe”, a declarat Dorin Goian exclusiv pentru CANCAN.RO.

Refuzat de căpitanul lui Rangers, fără Lucescu și Hagi

Dorin Goian s-a lovit și de refuzuri. Unul dintre ele a fost chiar de la un fotbalist celebru al Glasgow Rangers. ”Goe” a spus și de ce la retragerea lui nu vor fi Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi.

”E posibil să mai vină unul sau doi jucători străini, dar în mare parte m-am axat pe români. Cu cei de pe la Palermo sau Rangers nu prea am mai ținut legătura. Singurul pe care l-am sunat a fost Steven Davies, fostul căpitan al lui Rangers. Din păcate, el a avut o ruptură musculară și mi-a zis că nu poate să joace. Lucescu și Hagi? Oricât mi-aș dori, trebuie să fiu realist și să spun că e greu ca la Suceava să vină Mircea Lucescu și Gică Hagi. În primul rând, nea Mircea este focusat pe echipa națională și nu cred că ar putea ajunge. Nici nu a fost unul dintre antrenorii mei. Iar la Gică Hagi am zis să țin cont de perioada asta mai puțin bună în care se află cu Farul Constanța. Nu a fost un an tocmai ușor pentru cei de la Farul”, a declarat Goian.

Tochitură bucovineană, pui la ceaun, vițel la proțap, horincă și afinată

Nu doar pe teren, pe Stadionul Areni, va fi spectacol la Prima Repriză, așa cum se intitulează evenimentul din 24 iunie de la Suceava. Show-ul va continua la… repriza a treia! Aici, surprizele se vor ține lanț din partea lui Goian pentru invitații săi. Mâncărurile alese, dar și băuturile celebre din zonă sunt deja în capul listei. ”Totul va fi tradițional, mâncăruri de aici din Bucovina. O să fie ceaun, proțap, nu o să moară jucătorii, invitații, de foame, stați liniștiți! (n.r.- râde). Ne pregătim. Sperăm să le facem șederea cât mai plăcută la Suceava. Invitații vor veni însoțiți de soții sau de prietene. Le-am spus să vină așa. Vrem să petrecem două zile liniștite la Suceava, să stăm de vorbă, să facă un tur de Bucovina, un tur de mănăstiri dacă vor dori”, a dezvăluit Dorin Goian.

Acesta din urmă rămâne secretos când vine vorba despre bani, mai exact despre cât va costa organizarea meciului său de retragere. Totul are însă o cauză nobilă. ”Chiar dacă nu aveam lângă mine Consiliul Județean Suceava și sponsorii, puteam duce eu acest eveniment din propriul buzunar. Sunt bilete puse la vaânzare, 5.000 de bilete. Practic, acest eveniment, dacă se vând biletele, se susține singur. La final, banii care vor rămâne din încasări ,vor rămâne în comunitate. Voi da absolut totul, până la ultimul cent, Spitalului Județean Suceava. Este o companie prin care se dorește achiziționarea unui aparat vital pentru bolnavi, mai exact pentru oamenii care au probleme respiratorii, probleme la plămân”, a spus Goian.

Fostul jucător al FCSB-ului are însă o dorință specială. ”Eu mai am timp. Mai fiind vreme până la eveniment, mulți din cei contactați de mine așteaptă un nou contract, acum sunt antrenori, să nu își facă planuri de vacanță. Nu va fi despre retragerea mea. Eu am vrut să fac un eveniment pentru comunitate, pentru suceveni. Este și un semnal către cei care vor să recepționeze acest mesaj că la Suceava e timpul să se schimbe ceva, să se investească mai mult în sport și în special în fotbal”, a explicat Dorin.

Antrenorul ,,Goe”, aproape de FC Argeș, Botoșani și Universitatea Craiova

Fostul fundaș al Stelei și al naționalei a agățat oficial ghetele în cui în anul 2016, după un sezon petrecut în Grecia, la Asteras. Pe CV-ul său se mai regăsesc Foresta Suceava, Gloria Buzău, Ceahlăul, FCM Bacău, Steaua, Palermo, Rangers și Spezia. Dorin Goian a fost antrenor echipelor Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți. El a explicat și de ce nu a antrenat până acum la o echipă din Superliga României. El a fost dorit la FC Argeș, FC Botoșani și Universitatea Craiova. ”Au mai fost discuții. Am avut ocazia să mă duc la FC Argeș acum câțiva ani, la Botoșani discuțiile au fost concretizate, dar până la urmă nu am mai fost sunat de nimeni de acolo. Am avut șansa să fiu antrenor secund la Universitatea Craiova, pe vremea lui Devis Mangia. Am refuzat toate astea din motive personale. Asta a fost, nu mai contează”, și-a adus aminte fostul fundaș al echipei național. Acum, el este director tehnic la Cetatea Suceava, o echipă din Liga a 4-a, adică divizia D suceveană.

