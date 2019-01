Dosarul ”Hexi Pharma”, la final! Principalul suspect în acest caz face declarații uluitoare: ”Mizez pe achitare”

Dinu Flori, fostul director al Hexi Pharma, a declarat la ultimul termen din procesul de la Tribunalul București, că „mizează pe achitare”, subliniind că întreg scandalul a fost, de fapt, un scenariu de eliminare de pe piață a companiei de dezinfectanți, iar după moartea lui Condrea a devenit țintă.

„Eu mizez pe achitare. Eu știu că sunt nevinovată, dar în instanță trebuie să demonstrezi acest lucru și sper că până acum am convins instanța de nevinovăția mea. Scopul principal al acestui scandal, de fapt un scenariu, a fost eliminarea de pe piața a celui mai important producător de dezinfectanți din România. Al doilea scop a fost de a găsi un vinovat pentru situația din sistemul sanitar. Numai că la trei ani după izbucnirea scandalului, apar noi și noi și din ce în ce mai grave și adevăratele probleme ale sistemului sanitar”, a declarat Dinu Flori, fostul director al Hexi Pharma, după ultimul termen al dosarului, citată de Mediafax.

La Tribunalul București s-a judecat, joi, ultimul termen din dosarul Hexi Pharma, unde procurorul a cerut, pentru Dinu Flori și pentru Mihail Leva, director de producţie la Hexi Pharma, închisoare cu executare orientată spre maximum. Magistrații sunt așteptați să pronunțe pe 23 ianuarie o soluție în dosar.

Dinu Flori a mai spus, la ieșirea din instanță, că a primit și amenințări în urma dosarului: „Am fost amenințată cu moartea, din cauza mediatizării acelor acuzații”. Totodată, directorul Hexi Pharma a mai spus că produsele companiei erau confirme.

„Nu o spun numai eu, o spun și rezultatele. În cele peste 700 de volume ale dosarului există referate, documente întocmite de medici și oameni de specialitate care cereau în mod expres produsele Hexi Pharma. (…) Există recomandări (pentru produsele Hexi Pharma – n.r.) pentru a se folosi și pentru că și-au făcut treaba. (…) După moartea domnului Condrea (Dan Condrea, patron Hexi Pharma, mort în 2016 după ce maşina pe care o conducea a intrat într-un copac, n.r.) am devenit o țintă a acuzațiilor, fapt ce denotă că trebuia să existe un vinovat în viață”, a mai spus Dinu Flori.

Dosarul Hexi Pharma = 340 de infracțiuni

S.C. Hexi Pharma Co S.R.L. a fost trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii a 340 de infracţiuni de înşelăciune, dintre care 7 cu consecinţe deosebit de grave, a infracţiunii de uz de fals (61 acte materiale), precum şi pentru participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor. Directoarea companiei, Flori Dinu, a fost trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (49 acte materiale) şi pentru participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, iar Mihai Leva, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (33 acte materiale) şi pentru complicitate la participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor.

„În perioada 1 iunie 2010 – 16 mai 2016, inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a indus în eroare reprezentanţii a 340 de unităţi sanitare prin prezentarea ca adevărată a unor calităţi mincinoase ale produselor proprii, referitoare la concentraţia substanţelor active şi la eficienţa biocidă, precum şi prin utilizarea de mijloace frauduloase constând în etichete şi alte înscrisuri ce atestă elemente de conformitate nereale, determinându-i în acest mod să încheie contracte de achiziţie de produse biocide şi pricinuindu-le o pagubă”, arată procurorii.

În ceea ce o priveşte pe Flori Dinu, Parchetul General susţine că „în intervalul 1 iunie 2010 – 16 mai 2016 (…), în calitate de director general al persoanei juridice inculpate, a coordonat activitatea de vânzări desfăşurată de către S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., asigurând plasarea pe piaţă la aproape toate unităţile sanitare de dimensiuni mari din România, a unor produse biocide ineficiente sub aspect bactericid, fungicid, sporicid, micobactericid, înlesnind cu intenţie nerespectarea de către membrii personalului medical de specialitate a măsurilor privitoare la prevenirea şi combaterea bolilor nosocomiale (boli infectocontagioase)”.