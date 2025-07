Două ispite de la Insula Iubirii s-au iubit cu foc, dar l-au stins pe loc: „Am crezut că am pe cineva după emisiune...”

Insula Iubirii 2025 abia a început, dar bombele emoționale deja explodează una după alta! De parcă nu era suficientă tensiunea dintre cuplurile testate, acum ies la iveală și povești de dragoste între… ispite! Despre cine este vorba? Află mai jos!



Într-o turnură total neașteptată, două dintre ispitele show-ului s-au lăsat prinse în mrejele unei povești de iubire înflăcărată în Thailanda. Da, ai citit bine! Nu concurenții au făcut primele scântei în acest sezon, ci chiar cei puși să ispitească.

Una dintre cele mai discutate apariții masculine ale sezonului, Andrei Vasile, zis și „macho man-ul” Insulei, a recunoscut că a trăit o poveste intensă cu o altă ispită, chiar în timpul filmărilor.

Andrei a intrat în emisiune cu intenția declarată de a le „lumina” pe fetele cuplate, să vadă dacă relațiile lor sunt solide sau doar o iluzie. Totuși, se pare că cel care s-a trezit pus la încercare a fost chiar el, iar inima lui a luat-o razna, nu pentru o concurentă, ci pentru o colegă de platou. Fără să-i dea numele, bărbatul a lăsat fanii cu gura căscată când a mărturisit că, la un moment dat, chiar a crezut că a găsit iubirea… după Insulă.

„Am crezut că am pe cineva după emisiune, după Insulă, dar nu vrea să vorbim prea multe. Am avut niște momente foarte frumoase acolo. Este și ea o ispită. Am rămas foarte apropiați. E ceva… Și pentru ea e greu, și pentru mine. Am păstrat legătura, păstrăm legătura”, a declarat Andrei pentru Fanatik.