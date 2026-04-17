Două nume grele, mutate în grila Antenelor! Schimbarea majoră a postului TV din aprilie 2026

Anul 2026 a debutat cu schimbări radicale în televiziunea românească. Nume precum Cătălin Măruță sau Andi Moisescu s-au retras de pe micile ecrane după ani de activitate, iar Antena pare că s-a alăturat ”trendului”. Grila de programe trece prin schimbări radicale care implică nume grele și își uimește telespectatorii fideli. Toate detaliile, în articol.

Televiziunea românească continuă să își ia prin surprindere telespectatorii. După plecări, mutări și emisiuni anulate după decenii de activitate, românii nu știu la ce să se mai aștepte atunci când vine vorba de show-ul lor preferat. Antena 3 CNN s-a alăturat ”trendului” și anunță schimbări majore urmate de mutări neașteptate pentru fanii lor. Producții care țineau publicul lipit de ecrane vor fi scoase, mutate la alte ore și zile sau vor avea alți prezentatori.

Două nume grele, mutate în grila Antenelor

După pasul major făcut în septembrie 2022, atunci când Antena 3 a semnat parteneriatul cu CNN, trustul continuă să facă ”ping pong” cu jurnaliștii și să aducă schimbări fresh în grilă.

Schimbarea majoră începe cu News Hour with CNN, principalul jurnal de știri al stației, acolo unde unul din cei 3 prezentatori va pleca. Este vorba despre Ana Maria Roman, care schimbă pupitrul și urmează să prezinte o emisiune de dezbateri alături de Robert Kiss, redactor șef.

Și jurnalistul Radu Tudor va suporta schimbările din trust. „Analistul militar” va fi înlocuit cu o nouă platformă în cadrul trustului, pe tronsonul 19:00-20:00. Producția „Top News” realizată de Radu Tudor și Sabina Iosub va fi anulată.

De asemenea, emisiunea „Subiectiv”, moderată de Răzvan Dumitrescu de la ora 20:00, va fi mutată în weekend. O schimbare importantă, având în vedere faptul că show-ul se difuza de luni până vineri la ora 20:00.

