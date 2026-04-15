Vedeta de la Antenă s-a retras din lumina reflectoarelor. Care este motivul: „Nu îmi e dor de emisiune, mă recuperez”

Flavia Mihășan a început anul cu stângul și pare să-l fi continuat tot așa. De unde apărea constant în cadrul matinalului de la Antena 1, vedeta de la Neatza a avut apariții din ce în ce mai rare până la inexistente la tv, iar acest lucru i-a determinat pe mulți să se întrebe ce i s-a întâmplat. Se pare că o problemă medicală i-a dat serios aproape toate planurile peste cap, motiv pentru care a fost nevoită să își schimbe rutina zilnică, programul și ritmul de viață. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Flavia Mihășan a vorbit despre problemele de sănătate, despre motivul pentru care a refuzat să se opereze, dar și despre cum arată viața ei acum, fără activitățile sale principale: dansul și aparițiile tv.

Flavia Mihășan este una dintre cele mai apreciate prezențe feminine de pe micile ecrane, iar publicul o urmărea ori de câte ori apărea în cadrul emisiunii Neatza. De la un timp însă, vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor, însă pentru că și-a dorit, ci pentru că a fost nevoită. S-a confruntat cu o problemă serioasă de sănătate și a evitat o intervenție chirurgicală cu prețul de a nu-și mai continua activitatea o perioadă nedeterminată: O decizie extrem de grea, dar asumată. Iată ce a spus.

Motivul pentru care Flavia Mihășan s-a retras de la tv: „Am preferat să mă recuperez așa”

Flavia Mihășan a explicat care sunt problemele de sănătate care au ținut-o departe de scenă și de televiziune, dar și cât de dificilă a fost perioada prin care a trecut. Vedeta a povestit că totul a început de la o afecțiune mai veche care s-a agravat și a obligat-o implicit să pună „pe pauză” tot ce iubea mai mult: dansul și cariera în tv.

„Am avut o problemă cu spatele, destul de gravă, iar acum mă recuperez. Se pare că am avut o hernie de disc veche, dar nu mă deranja cu nimic. Doar că, la finalul anului, am avut foarte multe spectacole. Am avut programul foarte încărcat și am făcut o mișcare bruscă și am problema la aceeași vertebră. Asta a cauzat un blocaj la spate. Și acum încă sunt în recuperare. Suntem în aprilie și abia acum ușor, ușor încep să mă simt mai ok”, a povestit Flavia Mihășan pentru CANCAN.RO.

Perioada prin care trece vedeta nu este deloc ușoară, mai ales că a fost nevoită să-și oprească ritmul intens de muncă pentru a pune sănătatea pe primul loc. Pentru a evita o operație dificilă, Flavia a preferat un program lung de recuperare, bazat pe terapii constante și multă răbdare.

„M-a ținut foarte mult pentru că nu am vrut să mă operez, am preferat să mă recuperez așa. Eu mereu am avut probleme și dureri de spate, dar fiind dansatoare, mă gândeam că este normal, doar că acum chiar a fost dureros. A trebuit să fac multă fizoterapie, multă kinetoterapie, masaj foarte des, alte tipuri de terapie, am făcut de toate. Sper să mă recuperez 100% cât de repede. Copiii mei sunt mari, dar mi-a fost greu să nu îi pot lua în brațe”, a mai declarat ea.

Vrea vedeta să revină pe micile ecrane? „Nu am când să mă mai gândesc la tv”

Flavia spune că în acest moment prioritățile sale sunt sănătatea și familia. Așadar, după mulți ani în care cariera a fost pe loc fruntaș, lucrurile s-au schimbat. Nu definitiv, căci vedeta ar ști cum să găsească un echilibru dacă ar găsi un proiect care să i se potrivească. Întrebată dacă îi este dor de emisiune, răspunsul ei a fost unul clar.

„Nu îmi e dor de emisiune, nici nu am când să mă mai gândesc la tv, că nu am timp, pur și simplu sunt foarte ocupată. Dacă ar fi ceva să nu necesite să plec de acasă, să am un proiect care să se muleze pe programul meu, eu nu am cum să plec, atunci cred că aș fi deschisă. Bine, va trebui să treacă un timp pentru a mă recupera total”, a mai declarat fosta asistentă de la Neatza pentru CANCAN.RO.

Și, pentru că ne spunea că se concentrează pe familie, vedeta a bifat recent o vacanță la Paris alături de partenerul ei, stand-uperul Andrei Ciobanu.

„Am fost la Paris cu Andrei, a fost frumos, am făcut o vacanță scurtă”, a spus Flavia.

